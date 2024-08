Faemino y Cansado, Revólver y un espectáculo de música de los 80, en el Gran Teatro de Cáceres este otoño

El Gran Teatro cacereño ha realizado un avance de su programación otoñal, en el que destaca el regreso del dúo cómico Faemino y Cansado, que hará doblete el próximo mes de noviembre, los días 8 y 9 (viernes y sábado), con su espectáculo ‘17 veces’.

Según aseguran sus promotores, este nuevo show es, “sin duda, el más rupturista de su trayectoria”. “Abandonan la sensatez que siempre los ha acompañado en su carrera y se lanzan sin paracaídas a una piscina medio llena, como diría un optimista”, han relatado sobre el espectáculo de humor absurdo de este dúo cómico, que regresa a Cáceres tras varios años.

Por otro lado, el grupo Revólver recalará en Cáceres el 4 de octubre para desgranar los temas de su ‘Playlist’, la gira en la que está embarcada la banda y nombre homónimo de su decimotercer disco de estudio. Se presenta como un álbum de versiones de artistas que actualmente inspiran al vocalista Carlos Goñi y que ha querido llevar a su terreno musical.

Según el propio Goñi y recoge el Gran Teatro, “es un disco de versiones, cierto; pero no de la gente que hizo que me dedicase a esto (que para eso ya está ‘Adictos a la Euforia’), sino de los que hacen que me siga mereciendo la pena hacerlo más allá de lo que me emociona el tocar mis propios temas”.

Las entradas para Revólver están a la venta por 35 euros. En el caso del espectáculo de Faemino y Cansado tienen un precio que oscila entre los 21 y los 26 euros, según informan desde el teatro cacereño. Las entradas para el dúo cómico están ya prácticamente agotadas.

También dentro de la programación otoñal se podrá disfrutar del espectáculo ‘revival’ titulado ‘La movida musical de los 80’ los días 29 y 30 de noviembre, este último en dos pases, con entradas entre 35 y 45 euros.

De la productora de grandes musicales como ‘Annie’, ‘Jekyll & Hyde’, ‘Romeo y Julieta. Un Amor Inmortal’ y ‘The Full Monty’ llega al Gran Teatro esta nueva producción, de gran formato, con 24 números musicales y más de 35 canciones del pop español de la década de los 80 entrelazados; con una prometida gran escenografía, vestuario y puesta en escena en general.