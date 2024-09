La estrategia de la Junta para fomentar la Inteligencia Artificial en las empresas se queda en 'papel mojado'

La Junta de Extremadura ha realizado en tan solo dos meses seis modificaciones presupuestarias del Plan de Fomento de la Inteligencia Artificial (IA) que afectan a más de 1,7 millones de los dos millones de euros con los que estaba dotado, lo que supone su desmantelamiento económico, según ha denunciado el PSOE y ha reconocido la propia administración autonómica.

La Comisión de Economía, Empleo y Transformación Digital ha abordado este asunto en una pregunta formulada por el diputado socialista Julio César Rodríguez González y respondida por el secretario general de Transformación Digital y Ciberseguridad, Juan Carlos Preciado. El parlamentario del PSOE ha explicado que estas modificaciones presupuestarias han servido incluso para pagar intereses de demora o gastos de manutención y viajes de la secretaría que ocupa Juan Carlos Preciado, con un incremento de estos en más del 350% y en los que se destinan unos 8.500 euros en tan solo cuatro meses. Por ello, el diputado socialista ha anunciado que su grupo exigirá cuentas por escrito sobre “este asombroso incremento”.

Por otra parte, ha criticado que el pasado mes de mayo el Ejecutivo extremeño presentase un plan de renuncia al Gobierno de España por el que han devuelto 3,4 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, destinados a reforzar la conectividad en centros públicos de referencia y han pagado los intereses de demora con dinero del Plan de Fomento de la IA de Extremadura.

Rodríguez González ha criticado que el Gobierno de María Guardiola se escude en el Reglamento Europeo de IA, publicado recientemente, para justificar los retrasos en la ejecución del plan extremeño, lo que, a su juicio, va en contra de la propia competitividad de la comunidad autónoma y sus empresas.

Ante estas críticas, Juan Carlos Preciado ha manifestado que “no es la primera vez que un presupuesto se queda en eso, en solo un presupuesto, porque la realidad supera la planificación de lo que ahí se indica”. En ese sentido, ha explicado que “ir más rápido requeriría que los sistemas sobre los que se fundamenta ese cambio nos no permitieran”, algo que no es así, ya que Extremadura es, tras Ceuta, la comunidad con menos trámites disponibles on line, mientras que el desarrollo del talento digital y el nivel de digitalización del sector productivo es muy bajo, según ha expuesto. Por ello, ha insistido, “cuando se hace un diseño de una estrategia y uno sigue aterrizando y descubriendo la realidad, hay que rediseñar en algunas cuestiones el presupuesto”.

Por otra parte, el secretario general ha enumerado las distintas medidas aprobadas por el Gobierno del PP en materia de transformación digital y ha destacado los significativos ahorros de tiempo que se están consiguiendo ya con la automatización de la tramitación de expedientes mediante IA en la Junta de Extremadura, lo que permitirá a los funcionarios dedicarse a tareas de alto valor técnico y reducir la “altísima carga de gestión manual” existente hasta ahora.

Ha destacado, igualmente, el Plan de Talento Digital y la formación que se lleva a cabo en IA tanto de carácter general para los empleados públicos como con cursos técnicos específicos para los equipos de ingeniería, así como las jornadas y ponencias destinadas a empresas.