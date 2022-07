Vara pide una solución a los responsables del tren o, si no, “deberán marcharse”

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha expresado que las continuas incidencias que se han producido desde la puesta en marcha de la nueva línea de alta velocidad en la región son “una vergüenza o una desvergüenza” que se debe resolver o, de lo contrario, los responsables “se tienen que marchar”.

Tras la inauguración del nuevo tren Alvia el pasado lunes por el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los usuarios del tren han vivido incidencias y retrasos en los primeros días desde su puesta en marcha. Al respecto, Vara ha asegurado que “la situación se corrige sí o sí o, si no, uno se va”, pues “hay que asumir la responsabilidad pública y política” ante un tema “de suficiente envergadura para que se resuelva o el responsable se tenga que marchar”.

Por último, el presidente extremeño ha aclarado que los problemas en el tren no son competencia del Gobierno regional y ha lamentado que “llevamos mucho tiempo soportando y aguantando, ya no aguantamos ninguna más, no queremos más vergüenza”.