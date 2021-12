Convocadas ayudas para niños con necesidad de apoyo educativo, 290.000 euros

La Consejería de Educación y Empleo ha convocado ayudas por importe de 290.000 euros destinadas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la región para el curso 2021/2022.

Según la resolución que ha publicado este martes el Diario Oficial de Extremadura (DOE), la convocatoria tiene por objeto sufragar los gastos derivados de atención logopédica, de apoyo educativo domiciliario y de psicoterapia del alumnado con necesidades específicas (NEE) de apoyo educativo.

La convocatoria recoge tres modalidades: línea A, de atención logopédica, que son las ayudas destinadas a sufragar los gastos por apoyo logopédico derivados de trastornos de la comunicación que interfieran negativamente en el proceso de aprendizaje del alumnado y, por tanto, en la consecución de los objetivos educativos.

Una línea B, de apoyo educativo domiciliario al alumnado convaleciente, que son las ayudas destinadas a sufragar los gastos derivados de la permanencia del alumnado en su domicilio por razones de convalecencia prolongada por un periodo de tiempo superior a un mes, que imposibilita su asistencia regular a un centro educativo.

Por último, se establece una línea C, de psicoterapia, que engloba las ayudas destinadas a sufragar los gastos derivados de psicoterapia para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, cuando éstas interfieran o dificulten el proceso de aprendizaje del alumnado y, por tanto, en la consecución de los objetivos educativos.

Podrá ser beneficiario de las ayudas de la línea A el alumnado escolarizado en el segundo ciclo de educación Infantil, Primaria o Secundaria Obligatoria que tenga necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a dificultades específicas de aprendizaje y una renta per cápita que no supere 9,5 el salario mínimo interprofesional en el año 2020.

De igual forma, podrá ser beneficiario de las ayudas de la línea B, el alumnado escolarizado en educación Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato, ciclos formativos de Grado Medio o Grado Superior que requieran apoyo educativo en su domicilio por imposibilidad de acceder a un centro educativo debido a situación de convalecencia determinada por prescripción facultativa o por motivos relacionados con graves trastornos de la conducta.

Asimismo, las ayudas de la línea C están destinadas al alumnado escolarizado en educación Primaria o Secundaria Obligatoria que tenga necesidades específicas de apoyo educativo que requieran psicoterapia y una renta per cápita que no supere 9,5 el salario mínimo interprofesional en el año 2020.

El plazo de presentación de solicitudes para la línea A y para la línea C será de diez días hábiles contados desde el 8 de diciembre; y para la línea B, el plazo de vigencia de la convocatoria, a efectos de presentación de solicitudes, será hasta el 24 de mayo de 2022.