El PSOE de Mérida echa mano de la inteligencia artificial para recoger propuestas ciudadanas

El PSOE de Mérida recogerá propuestas de la ciudadanía para su incorporación a su programa electoral para los comicios municipales del 28 de mayo por medio de un chat bot al que se accede a través de WhatsApp, que ya está operativo.

Esta herramienta de inteligencia artificial, a la que han denominado “Minerva”, con el nombre de la diosa de la sabiduría, ha sido presentada este viernes en una rueda de prensa por el candidato socialista a la alcadía, Antonio Rodríguez Osuna.

El chat bot, que es muy intuitivo y que permitirá recoger propuestas de forma directa y sencilla, según Rodríguez Osuna, estará en funcionamiento hasta finales de abril.

A él se puede acceder por la aplicación de WhapsApp o por medio de un código QR y, una vez dentro, la asistenta “Minerva” dirige a la persona interesada hasta la temática sobre la que hacer la propuesta.

Rodríguez Osuna ha señalado que el programa electoral está prácticamente elaborado, a falta de incorporar algunas de las propuestas que lleguen por esta vía, pionera en España, según ha destacado.

Ha recordado que en las elecciones anteriores les llegaron 167 propuestas por distintas vías, de las que se aceptaron 101, el 74,1 %, y el resto fueron rechazadas por no ser acordes con los valores del PSOE, por no ser viables económicamente o por no ser de competencia municipal.