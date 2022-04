Piden el cese de los responsables del centro sociosanitario de Plasencia tras un brote de COVID

Los trabajadores de la unidad de larga estancia del centro sociosanitario de Plasencia han pedido al director gerente del SEPAD, José Vicente Granado, el cese de la directora del centro y del director de enfermería por su “desentendimiento total ante la mayor crisis de COVID desde que comenzó la pandemia”.

Según explican, desde hace dos semanas hay un brote en la unidad de larga estancia que afecta a más del 60% de los enfermos y, además, hay 18 bajas de trabajadores en esa unidad. Ante esta situación, la Dirección “se ausenta del centro dejando a la Unidad a su suerte”, denuncian.

En el escrito dirigido al responsable del SEPAD, indican que durante el brote y Semana Santa, la Dirección ha permitido que el Servicio de Farmacia permanezca cerrado y las “únicas consignas recibidas en todo este tiempo son las que durante 5 minutos en Jueves Santo” dio la Dirección sobre la protección y aislamiento en sus habitaciones de los contagiados “sin duda sin conocer la clase de enfermo que vive en el pabellón, que no comprenden lo que es no poder salir de la habitación, no poder salir al pasillo, etcétera”.

Tras los días festivos, se ha establecido el cierre total de la unidad de larga estancia “con el consiguiente incremento de tareas diarias a unos trabajadores ya desbordado por los contagios, sin refuerzo de personal y con las bajas” que se han producido en la plantilla“, detallan los empleados, que aseguran que la dirección de Enfermería ”elude sus responsabilidades al no permitir la apertura del ala COVID con la excusa de que el SEPAD no enviará personal de refuerzo.

El escrito dirigido a Granado concluye expresando el “sentimiento de abandono” en que se encuentran los trabajadores y los enfermos de la Unidad y solicitan el cese de ambas direcciones porque consideran que “no han estado a la altura durante esta crisis y en estos momentos no están en condiciones de ganarse la confianza del personal”,