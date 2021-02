La Diputación de Badajoz, un oasis de entendimiento en época de pandemia

El pasado 14 de diciembre de 2020, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, aseguraba que “en el día de hoy lo que se está haciendo aquí es política con mayúsculas”. Y lo decía durante el pleno en el que la corporación provincial pacense aprobaba por unanimidad el presupuesto para el 2021, más de 245 millones de euros, la cifra más alta de la historia de la institución provincial.

Este 2020, año de la pandemia y de enfrentamientos políticos, PSOE, PP y Ciudadanos llegaban a un acuerdo en la Diputación de Badajoz, mostrando un mensaje de unidad a la sociedad. Y es que como manifestaba el portavoz del Grupo Popular, Juan Antonio Barrios “los ciudadanos no entienden que estos momentos tan excepcionales no haya acuerdos en temas tan necesarios e imprescindibles”. Incluso ya aventuraba que “sé que habrá personas y compañeros nuestros que no entiendan que se puedan consensuar tantas cosas en esta casa, pero creo que nuestros vecinos sí lo entienden”.

“Unos presupuestos históricos para un momento histórico”

El diputado de Economía y Hacienda, José Carlos Contreras, fue el encargado de defender las cuentas provinciales. Y lo hizo desde la premisa de que se trataba de “unos presupuestos históricos para un momento histórico” destinados a cubrir las necesidades de los municipios y de las personas. Inversión, empleo y compromiso social son las tres líneas prioritarias, que tendrán una dotación de 83,5 millones de euros, 12,3 y 87,5 respectivamente. Un presupuesto que daba continuidad a planes como el de infraestructuras eléctricas municipales, transformación digital, Smart Energía o infraestructuras turísticas y que se vuelca en la recuperación socioeconómica de la provincia pacense.

Durante su intervención, Contreras no dejó de insistir en que “lo importante ahora es apoyar a la ciudadanía” y agradeció a la oposición, PP y Ciudadanos, su apoyo “porque estamos mandando un mensaje a nuestros líderes políticos de que se puede tender a la unidad, podemos hablar, dialogar y llegar acuerdos”. Unos acuerdos a los que únicamente se ha llegado en cuatro de las 38 diputaciones provinciales que hay en España, concretamente en Tarragona, Toledo, Ciudad Real y Badajoz.

Consenso y política

El Salón de Plenos de la calle Felipe Checa de Badajoz fue este día de diciembre ejemplo de consenso, política, compromiso, diálogo y esfuerzo, cinco de las palabras que más repitieron durante la hora veinte minutos que duró el debate. Pero no fue un episodio aislado.

La Diputación de Badajoz ya fue noticia en junio de 2020 por el respaldo unánime de la corporación provincial al Plan Diputación Suma+, elaborado para la reactivación económica y social de toda la provincia. 30 millones de euros para el fomento del empleo, el refuerzo de los servicios sociales y la promoción de la economía. Previa a su aprobación, también hubo acuerdo en las necesarias modificaciones presupuestarias para dotarlo de fondos. Y una vez más, el entendimiento entre los diferentes grupos políticos volvía a ser el protagonista en un "acto de generosidad y sensibilidad de todos y cada uno de los diputados" como aseguraría su presidente, Miguel Ángel Gallardo.

Una predisposición para alcanzar acuerdos a la que también se ha referido en más de una ocasión el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Gragera que asegura que “por el tiempo especial en el que nos encontramos y desde la aprobación unánime del Plan Suma, algo ha cambiado en esta Diputación”.

Y es que no siempre hubo este clima de diálogo y consenso en la Diputación de Badajoz. Desde que ocupara su presidencia, Miguel Ángel Gallardo, en el 2014, ningún presupuesto se había aprobado por unanimidad. Tanto es así, que el mismo presidente reconocía tras el apoyo unánime al presupuesto de 2021 que “es el mejor gesto que se puede hacer en estos momentos” y que “probablemente, si no estuviera en nuestras vidas el Covid-19, hoy el resultado de la votación sería distinto”.