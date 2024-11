Para Gallardo, Portugal debe priorizar el AVE Lisboa-Madrid antes que Lisboa-Oporto

El secretario general del PSOE extremeño, Miguel Angel Gallardo, ha pedido al gobierno portugués que no cometa el “error” de no dar prioridad al tren de alta velocidad entre Madrid y Lisboa frente al Oporto-Vigo, ya que no solo beneficia a Extremadura sino a las capitales de España y Portugal.

Gallardo, que ha hecho esta declaraciones durante su visita a la 33ª edición de la Feria Multisectorial Hispano-Portuguesa (Fehispor), que se celebra en las instalaciones de IFEBA de Badajoz, afirma que Portugal “es nuestra singularidad” respecto a otras CCAA.

Por ello, el líder socialista ha exigido al actual gobierno luso que siga el ejemplo del anterior ejecutivo del socialista Antonio Costa, convencido de la importancia de unir Lisboa y Madrid por alta velocidad, y a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que convenza a su compañero de la derecha portuguesa.

En cuanto a Fehispor, ha dicho que más allá de los meramente económico, las relaciones comerciales entre Extremadura y Portugal fomentan otros aspectos como el turístico, el cultural, el social o el logístico.

En ella exponen 90 empresas de ambos lados de La Raya, con sub eventos como encuentro de turismo ibérico, encuentro de jóvenes empresarios, espacio de artesanía o espacio de gastronomía. En este encuentro se busca fomentar las relaciones comerciales, culturales y sociales de Extremadura y el Alentejo portugués.