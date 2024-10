El pleno municipal de Olivenza rechaza el plan de ajuste pero el alcalde no piensa dimitir

El pleno municipal de Olivenza ha rechazado el plan de ajuste económico presentado por el alcalde, Manuel González Andrade (PSOE), que resiste la presión de PP e IU que le piden una renuncia que no piensa presentar. La consecuencia de ese rechazo es que las arcas municipales tendrán que pagar 1.700.000 euros a la Hacienda estatal en dos años en vez de en 15.

El plan, que preveía la subida generalizada de tasas e impuestos, reducción de gastos de personal, y disminución de servicios a la población, ha recibido los votos a favor del Partido Socialista pero en contra de populares e izquierdistas (9) .

Olivenza (11.800 habitantes) ha tenido que recurrir al Ministerio de Hacienda al incumplir el plago legal de pago a proveedores, una deuda de la que se ha hecho cargo el Gobierno central en forma de préstamo que ahora tendrá que devolver el municipio, mediante un plan de ajuste oficialmente aprobado y devolver la cantidad en 15 años, o sin plan y a lo largo de dos.

Según el alcalde al no haberse aprobado la medida, habrá que pagar mensualmente 60.000 euros, lo que obliga a subir el agua, la basura, el IBI, el impuesto de rodaje o el de actividades económicas, y a cerrar servicios no esenciales, por ejemplo no se podrá abrir la piscina climatizada.

En lo político Manuel González, que preside también la federación extremeña de municipios, Fempex, y por tanto no es un alcalde más, se niega a dejar el sillón a otro concejal del PSOE que era la propuesta de IU, o a someterse a una cuestión de confianza como le solicitaba el PP, a cuyo portavoz Miguel Serrano le ha dicho en el pleno de este miércoles que quien se tiene que ir es él por “mentir” a los oliventinos, ya que es imposible sanear la Hacienda municipal sin estos sacrificios, unas penurias económicas que vienen de hace años causada entre otras cosas por una deuda a favor del consistorio que tenía la empresa concesionaria de aguas, Aqualia.

“Olivenza no está en bancarrota”, ha querido tranquilizar el alcalde a los ciudadanos, y ha mencionado un problema económico similar pero en un ayuntamiento del PP, Plasencia, que “tiene una deuda por ciudadano el doble que la de Olivenza, y sin embargo allí el grupo socialista no le dice al alcalde, Fernando Pizarro, con el que tengo una buena relación, que se vaya”.

Él no dimite, ni deja paso a otra persona del Partido Socialista porque la suya fue la lista más votada en las municipales del año pasado “y quien la encabezaba era yo”.

Exploran moción de censura

Tras el pleno el portavoz del PP en Olivenza, Miguel Ángel Serrano, se plantea sentarse a hablar con Izquierda Unida en aras a presentar una moción de censura contra el alcalde de la localidad, Manuel José González Andrade (PSOE), debido a la gestión económica del Ayuntamiento.

Explica que los populares no pueden presentar la moción de censura “sin el acuerdo de Izquierda Unida”, de ahí que “si se llega a un acuerdo de gobierno” con esta formación se dará este paso.

“Manuel José González Andrade debería haber asumido su responsabilidad” por la actual crisis en el Consistorio y “haber dejado paso a otras personas”.

“No quiere irse, quiere agarrarse al sillón de alcalde y al sillón de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura”.

Serrano ha manifestado además que el primer edil conocía que era necesario un plan de ajuste desde el pasado julio, pero “en ningún momento” contactó con la oposición hasta el pasado jueves, pese a que estos partidos ya le trasladaron en el pleno de septiembre que debía contar con este plan.