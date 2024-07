El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea, Óscar Fernández, ha denunciado este lunes que la Junta retrasa “casi un año” el pago a taxistas que cubren las rutas de transporte escolar en Extremadura. A su juicio, se trata de “una situación absolutamente inadmisible que sume a casi cerca de un centenar de familias en una coyuntura económica delicadísima”.

El pasado mes de septiembre, desde la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional se licitaron las adjudicaciones, “y según me aseguran estos mismos trabajadores, desde ese momento no han recibido ni un solo pago”, ha expresado Fernández.

Según ha expuesto Vox en nota de prensa, estos conductores, todos de vehículos de cinco plazas incluidos ellos mismos, en muchos casos deben llevar a niños que viven en fincas a sus respectivos centros escolares, “lo que propicia que esos automóviles deban cubrir una gran parte de trayectos por vías sin asfaltar, con el consiguiente desgaste para las mecánicas de los mismos”.

Para Vox, mientras los taxistas tienen que hacer frente a los recambios por el deterioro de su medio de trabajo y al pago del combustible, “la cantidad adeudada sigue creciendo, sin que desde el Gobierno de María Guardiola nos hayan dado una sola explicación”.

“A mí se me deben cerca de 30.000 euros, dispongo de tres costes de servicio - con los respectivos trabajadores que están a su cargo -, pero me consta que tengo a compañeros a los que se les adeuda una cantidad muy superior; los del PSOE eran malos porque pagaban mal y tarde, pero estos son peores porque directamente no pagan”, afirman desde el sector, según recoge la formación política.

Para el portavoz de Vox esta situación es “más grave si cabe”, si se tiene en cuenta que la Junta no paga directamente a los taxistas, sino a los centros escolares, que después derivan el pago a estos trabajadores, y “en esta época del año los colegios cierran, por lo que, en el mejor de los casos, estos no recibirán sus emolumentos hasta finales de agosto o septiembre”.

“Esta situación no debe dilatarse ni un minuto más en el tiempo y desde luego adelanto que en cuanto podamos vamos a pedir la comparecencia ante la Comisión de Transportes de la consejera del ramo, Mercedes Vaquera”, ha concluido Fernández.