Buscan explicaciones al atropello del ciclista por un tren en Zafra-Puebla

El alcalde de Puebla de Sancho Pérez (Badajoz), José Agustín Rejas, ha señalado que sobre el accidente que le costó la vida a un ciclista este domingo mientras atravesaba la vía del tren “explicación no hay ninguna, solo conjeturas”.

Tanto la Guardia Civil como el responsable de las vías, Adif, han abierto una investigación para aclarar los hechos ocurridos en torno a las 20:30 horas en la línea ferroviaria Mérida-Los Rosales-Sevilla.

“Pensamos que se ha podido despistar, porque hay una zona con higueras en una parcela y no se ve el camino, ni la vía, y no se haya percatado de que venía el tren”, afirma el alcalde de Puebla.

El ciclista “no ha parado en el paso a nivel y al maquinista no le ha dado tiempo a reaccionar, pero no habrá explicación hasta que no concluya la investigación”.

El regidor cree que el tren ya debía haber reducido la velocidad puesto que el lugar del accidente está a sólo 1,2 kilómetros de la estación de Zafra, donde tiene parada esa línea “y hasta allí hay cuatro pasos a nivel”.

En esta pequeña localidad hay 13 pasos a nivel, aunque este no es de los más transitados por los vecinos, según ha afirmado, y es sólo utilizado por tractores y vehículos que pasan para ir a las parcelas agrícolas y ciclistas, como el fallecido este domingo, que volvía a Los Santos de Maimona, donde residía, tras hacer deporte, según ha aclarado el alcalde.

Aunque en este punto no ha habido otros accidentes, sí han ocurrido antes en otros pasos a nivel, como el que se produjo a finales de 2020 cuando el mismo tren y a la misma hora arrolló a un turismo, aunque solo hubo daños materiales.

“Es que a esa hora es el ocaso y puede bajar la visibilidad”.

Por su parte el alcalde de Los Santos, Manuel Lavado Barroso, ha lamentado el fallecimiento de José María Gordillo Rando y ha trasladado sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de este ciclista, de 41 años, que trabajaba como militar en Cáceres y que deja viuda y dos hijas pequeñas.