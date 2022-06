Gigafactoría y la mina de litio

La alegría en la casa del pobre dura muy poco. Hace algo más de un mes, las aspiraciones extremeñas de albergar una gigafactoría de baterías de litio se hicieron pedazos cuando Volkswagen y Seat anunciaron que elegían a la Comunidad Valenciana, más concretamente a Sagunto, antes que a Extremadura. Las pésimas comunicaciones y la mano de obra no cualificada jugaron en ese momento en contra de nuestra región. Una vez más, nos quedábamos fuera de la necesaria industrialización que necesita esta tierra, a la que han condenado décadas de políticas serviles a ser una tierra expoliada y saqueada. Una tierra donde las grandes multinacionales y empresas de este país han hecho jugosos beneficios sin dejar aquí nada a cambio.

Sin embargo, esta misma semana volvíamos a conocer que otro megaproyecto industrial podría instalarse en nuestra región. Se trata de otra gigafactoría de baterías de litio que se instalaría en Navalmoral de la Mata. Una megaplanta que, de hacerse realidad, sería una fantástica noticia para la comarca de Campo Arañuelo y que vendría a solucionar el futuro al cierre de Almaraz.

Pero como digo, la alegría en casa del pobre dura muy poco porque al parecer esta gigafactoría viene condicionada a la implantación de una mina de litio a tres kilómetros de Cáceres. Un proyecto minero que comprometería el futuro de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, y que cuenta con un importante rechazo ciudadano. El gobierno de Fernández Vara, que es quien ha firmado el acuerdo con la empresa china Envision y Acciona, es quien tiene que despejar estas dudas a la ciudadanía, especialmente a los cacereños y cacereñas.

Tiene que decir claramente si ha vendido el futuro de Cáceres a cambio de un proyecto finito en el tiempo para la zona de Navalmoral. Porque nos puede pasar como con la mina de Aguablanca, que cuando se acabe de extraer el material o este ya no sea rentable, nos quedemos compuestos y sin novia, es decir, con el territorio saqueado y arruinado, y encima con miles de personas en la calle porque cierra también la megaplanta.

Lo que más me aterra de todo es pensar que el presidente de la Junta de Extremadura haya sido capaz de vender el futuro de Cáceres con tal de anunciar, antes de las elecciones, la llegada de un megaproyecto para la región.

Además, me pregunto por qué en nuestro caso la gigafactoría tiene que estar asociada a un proyecto extractivo cuando la planta que se instalará en Sagunto no lo estaba. ¿Por qué a la comunidad que más industrialización necesita se le imponen condicionantes y a otras, muchos más desarrolladas, no se lo plantean? Seguro que tiene mucho que ver con esa clase política servil de la que hablaba antes, que ha regalado Extremadura a cambio de nada, y que es incapaz de plantarse ante los desmanes de las grandes empresas. El señor Vara, en su obsesión por atraer grandes inversiones se está olvidando de las potencialidades que tiene esta tierra y los extremeños y extremeñas. Y son ellos, en concreto la fuerte oposición ciudadana a la mina, la que traerá esa gigafactoría. Estoy convencida de que sin el rechazo popular a los proyectos extractivos, hoy Extremadura estaría convertida en un queso gruyere, a cambio de nada. Si no hubiera sido por la fuerte contestación ciudadana, hoy Cáceres tendría ya abierta una mina a cielo abierto. Si hay proyectos donde se dice ya que tienen que ser más sostenibles, es gracias a esa resistencia popular. Por eso, desde aquí mi más sincero agradecimiento porque la lucha ciudadana da sus frutos. Seguiremos peleando porque los procesos extractivos que se plantean en Extremadura cuenten con todas las garantías ambientales y sociales, pero también con el consenso de la mayor parte de la población porque, si no es así, no deberían ser una realidad.

*Irene de Miguel

Portavoz de Unidas por Extremadura