La Junta de Extremadura califica de “indecentes e inaceptables” los retrasos del nuevo tren y pide responsabilidades

La Junta de Extremadura ve “absolutamente indecente e inaceptable” los retrasos vividos en los tres días desde la puesta en servicio del nuevo tren de altas prestaciones en la región y pide “responsabilidades” por ello.

La consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, ha comparecido este jueves ante los medios, en una rueda de prensa convocada con poco más de una hora de antelación, porque la situación, según ha explicado ella misma, “lo merecía” para poder trasladar su mensaje a las extremeñas y a los extremeños.

Tras la inauguración de este nuevo tren Alvia el pasado lunes por el rey Felipe y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los usuarios del tren han vivido incidencias e “importantes” retrasos en los tres días desde su puesta en marcha, como ha reconocido la propia Iglesias.

La consejera ha explicado que se han puesto en contacto con los responsables en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para “exigirles que adopten con carácter inmediato soluciones, explicaciones y responsabilidades”.

“Nos consta que la secretaria de Estado ha convocado y se debe de estar celebrando en estos momentos un comité de crisis, y lo que espera la Junta de Extremadura es saber qué medidas se han tomado y qué medidas se van a tomar para que mañana mismo los trenes circulen con la normalidad debida”, es decir “puntuales y prestando el mejor servicio posible a los ciudadanos y a las ciudadanas”, ha dicho Leire Iglesias.

La titular extremeña de Transporte ha indicado también que ese comité de crisis debe analizar las causas que han originado esta situación y explicar “a qué se debe esta concatenación de incidencias absolutamente inverosímiles, inesperadas y sin precedentes”.

Por ello, ha pedido que “den la cara y lo hagan ante los extremeños y las extremeñas, porque, como mínimo, al menos, merecemos ese respeto”.

Ha insistido en que deben asumirse las responsabilidades necesarias, a pesar de que ayer Renfe ya cesó al gerente de la nueva línea de Extremadura por los retrasos.

“Si a pesar de las múltiples pruebas, tanto del material como de la infraestructura, algo no funcionaba correctamente, no se debería haber hecho una puesta en servicio de la línea. Quienes han sido conscientes de esto o quienes no han sido conscientes de esto, en cualquier caso, deben asumir su responsabilidad”, ha dicho de forma tajante la consejera.

“No queremos cuentos, no queremos excusas, no queremos explicaciones técnicas; queremos cuentas y soluciones con carácter inmediato”, ha añadido.

Preguntada sobre si no le parece suficiente el cese del gerente, un cargo técnico, anunciado ayer, ha insistido en que “quienes han tomado las decisiones de poner en servicio una línea que podía tener estas incidencias, consciente o inconscientemente, son los que deben asumir las responsabilidades”.

“Si eso correspondía exclusivamente al gerente de operaciones, pues bien tomadas están las responsabilidades, pero no es respuesta si no hay soluciones con carácter inmediato”, ha señalado después de recordar que, tras el cese de ayer, esta mañana han vuelto a sucederse los problemas.

Leire Iglesias ha explicado que “la mayor parte de los errores o los fallos seguramente tienen que ver con la señalización, ni siquiera con la infraestructura de la plataforma; la línea funciona bien”, pero también la señalización, que “es lo que garantiza nuestra seguridad, debe funcionar correctamente”.

“Nuestra seguridad es importante -ha precisado- pero también lo es la fiabilidad del servicio que está en funcionamiento. Sea lo que sea, sean los trenes o sea la infraestructura, se deben de adoptar las soluciones que hagan que el servicio funcione correctamente y es lo que exige la Junta de Extremadura.