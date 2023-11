La Coordinadora Extremeña de ONGD ha denunciado este jueves los “recortes brutales e indecentes” en cooperación al desarrollo en el proyecto de ley de presupuestos regionales para 2024, que fija en un 0,13 % del total, frente al anterior 0,18% del pasado año, 3,3 millones de euros menos que, a su juicio, “debilitan y merman” este tipo de políticas.

La Junta presentó este miércoles el proyecto de cuentas autonómicas de 2024 como “las más cuantiosas de la historia de la región” con una dotación de más de 8.127 millones de euros, de los que alrededor de 10,6 millones de euros se dedican a la ayuda oficial al desarrollo.

La presidenta de la Coordinadora, Pilar Milanés, ha expuesto este jueves que esta cantidad supone un 26% de la ayuda oficial al desarrollo y ha acusado al Gobierno regional de utilizar al sector de la solidaridad como “moneda de cambio” del PP con Vox para aprobar las cuentas regionales. “En unos presupuestos que crecen no sólo vemos que el área de cooperación al desarrollo y la cooperación internacional no crezca sino que además el retroceso es brutal, vamos a un 0,13%, no había pasado en la historia de la cooperación extremeña, afrontamos la mayor crisis de estas políticas en Extremadura”, ha expuesto Milanés.

La Coordinadora Extremeña de ONGD se ha reunido en la Casa de la Mujer en una asamblea ordinaria, en la que han decidido empezar a movilizarse como sector para denunciar esta situación con la esperanza de reunirse con los grupos parlamentarios para conseguir enmendar los presupuestos. Se trata de la representación mayoritaria de ONGD en Extremadura, con 54 socios y cuatro entidades colaboradoras, con la incorporación de Mujeres Migrantes y Gentinosina Social.

En opinión de su presidenta, esta situación “merma” la solidaridad extremeña y “rompe” con las “políticas de consenso” de la anterior legislatura. En este sentido, ha explicado que es “incongruente” con lo pactado, con la aprobación de la Ley de Cooperación y Solidaridad Internacional de Extremadura, aprobada por consenso y que encaminaba a la senda de dedicar el 0,7 % de los presupuestos a esta materia.

“El sector de la cooperación está gravemente amenazado, hablamos de que Extremadura no podrá aportar a la reconstrucción de Gaza, no podrá hacer ayuda humanitaria, no podremos seguir dotando de infraestructuras básicas y de mejora de la calidad y de la defensa de los derechos humanos a países con situaciones complejas y colectivos vulnerables”, ha lamentado.

Para Milanés, la ejecución presupuestaria siempre fue baja con gobiernos del PP, por lo que temen que la ejecución para políticas de cooperación tampoco se corresponda con la realidad del presupuesto.

Además, ha criticado de que, en su opinión, no sea una apuesta de este gobierno la cooperación extremeña al desarrollo, sino que ataca al sector y merma las posibilidades de relación con otros países, sectores, entidades, organizaciones de colectivos vulnerables, para la defensa de los derechos humanos “ahora tan necesaria”, ha concluido.