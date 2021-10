La sanidad pública extremeña necesita 500 profesionales de Enfermería, según la Junta

La Junta de Extremadura elabora un informe para determinar la “plantilla horizonte” de profesionales de Enfermería que precisará el Servicio Extremeño de Salud (SES), que estima en medio millar más de los actuales, en un escenario donde, por ejemplo, aumenta la incidencia de las enfermedades crónicas, según el consejero de Sanidad, José María Vergeles, antes de inaugurar la jornada “IV Debate Enfermeras Liderazgo Influyente”. No obstante, ha precisado que será el estudio, que se enmarca en los trabajos que se realizarán para la renovación del Plan de Ordenación de Recursos Humanos del SES, el que determine la cifra final.

Según ha manifestado “se avecina un incremento muy importante de la enfermedad crónica”, de igual forma que los nuevos tratamientos y técnicas en los centros hospitalarios obligan a cuidados más especializados, con “muchísima precisión”, ámbitos donde juega un papel muy determinante la enfermería.

José María Vergeles ha recordado además que una vez que el SES reconoció las categorías de las distintas especialidades de Enfermería, ahora debe iniciarse el proceso para singularizarse esas plazas. En este sentido, ha pedido al Ministerio de Universidades que impulse “de una vez” la homologación por vía extraordinaria de la titulación de las enfermeras aún pendientes de este proceso.

El consejero extremeño ha afirmado que, no obstante, todos estos pasos no serán efectivos si no hay una dirección de los profesionales eficiente, de ahí que haya resaltado iniciativas como el “IV Debate Enfermeras Liderazgo Influyente” en este objetivo.

A su juicio, estas jornadas son muy importantes para la formación de los directivos enfermeros extremeños, pues la pandemia “ha demostrado que en el futuro se precisarán equipos mucho más cohesionados, aunque cada profesional sea autónomo en su toma de decisiones”.

En cuanto al encuentro, aborda que este liderazgo “sea influyente”, y a este respecto “se trata por ejemplo de formarse bien en comunicación o de como impulsar el trabajo en equipo”.