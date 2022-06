Los Transportistas vuelven a plantearse movilizaciones y amenazan con un nuevo paro en julio

La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías retomará el sábado 11 de junio las movilizaciones, con una concentración en Mérida con la que quieren poner de manifiesto que su situación “es mucho peor” que antes de los paros de marzo y ante la falta de noticias sobre sus reclamaciones.

El coordinador de esta plataforma en Extremadura, Germán Martínez, ha explicado a Efe que quieren trasladar a los ciudadanos la situación en la que se encuentran, que es mucho peor que cuando se comenzó la huelga y de que “no haya noticias absolutamente de nada”.

En este sentido, ha indicado que remitieron escritos al Ministerio y también al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y recuerda que se les prometió una ley en la que se aseguraba que los camioneros “iban a trabajar a precio bajo costes, pero no tenemos noticia de nada”.

Germán Martínez ha asegurado que los ciudadanos deben saber que los primeros que no quieren la huelga son los camioneros “porque bastante arruinados estamos ya para encima volver a parar”.

Sin embargo, ha recalcado que “si no nos dan más opciones”, no deja de subir el precio del gasóil y no se atienden ninguna de sus reivindicaciones se verán abocados a que a partir del 1 de julio “vuelva a parar el transporte”.