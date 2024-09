El turismo de interior se quiere desmarcar de la masificación de otros destinos con un congreso en Cáceres

Cáceres acogerá, del 26 al 28 de noviembre, el I Congreso Mundial de Turismo Interior, con la perspectiva, al menos en Extremadura y en Portugal, de que el turismo es una oportunidad, no un problema.

Este congreso está organizado por la Asociación Ibérica de Turismo de Interior, en colaboración con la Universidad de Extremadura y la Universidad Complutense de Madrid, que, junto a más de 40 universidades de todo el mundo, forman parte de su comité científico.

La consejera de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes, Victoria Bazaga, ha presentado esta cita junto al presidente de la Asociación Ibérica de Turismo de Interior (AITI), Miguel Martins, y a la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez.

Victoria Bazaga ha insistido en pedir responsabilidad “para intentar no buscar problemas donde no los hay” en relación a la turismofobia en Extremadura y en ese sentido ha recalcado que “el turismo de interior es una solución, no un problema”. Más allá en este mensaje ha ido el presidente de AITI, para quien en los destinos de interior de España y Portugal “la masificación es una oportunidad y la tenemos que buscar”.

En relación a este asunto, Esther Gutiérrez ha puesto de relieve también que ahora el turismo en Extremadura es “una oportunidad más que un problema” y ha recalcado que en estos momentos la comunidad autónoma está en disposición de adelantarse para evitar complicaciones y poner en marcha herramientas que garanticen el desarrollo de un turismo sostenible, como ocurre, según ha puesto de relieve, en la provincia de Cáceres.

Unas 220 personas están ya inscritas para participar en el Congreso Mundial de Turismo Interior, al que asistirán 93 investigadores relacionados con el sector, así como representantes de España, Portugal, Cuba, Guinea Ecuatorial, Polonia, Azerbaiyán, Egipto, Irán, Filipinas, Brasil o México. El Gobierno de Portugal ya ha confirmado su presencia en el Congreso, con la participación del secretario de Estado de Turismo, Pedro Machado, algo que aún no ha hecho el Ejecutivo español, según Bazaga.

Casos de éxito

En Cáceres, los representantes del sector analizarán casos de éxito de turismo interior y otras cuestiones relacionadas con la movilidad, con el turismo religioso y de espiritualidad o con la sostenibilidad, especialmente a partir de 2030.

Miguel Matins ha explicado, además, que el congreso servirá también para establecer relaciones y abrir nuevas vías de negocio entre los empresarios que asistan.

La consejera, por su parte, ha destacado que Extremadura ha alcanzado “cifras inesperadas” hasta lograr, por ejemplo, casi 30.000 empleos en el sector turístico. En la misma línea, la diputada provincial ha puesto de relieve los 490.000 visitantes registrados en la provincia de Cáceres en el primer semestre de 2024, lo que representa un incremento del 8,6% respecto al mismo periodo del año anterior.

Victoria Bazaga ha señalado a las deficientes infraestructuras de movilidad que presenta Extremadura como el principal problema al que se enfrenta el turismo la comunidad autónoma, así como la escasez de mano de obra cualificada.