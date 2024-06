Collboni dóna la benvinguda al Festival de les Idees i la Cultura: “ElDiario.es ha esdevingut un diari de referència progressista”

Aquest dissabte, l'emblemàtica Plaça de Catalunya de Barcelona s'ha transformat en una àgora de debat gràcies al Festival de les Idees i la Cultura 2024 que organitza elDiario.es. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha estat l'encarregat de donar la benvinguda a l'esdeveniment, i ha celebrat l'oportunitat de convertir el cor de la ciutat en un espai de trobada i discussió. “Estem molt contents de convertir aquesta plaça també en un espai de reunió i de debat”, ha afirmat, abans d'expressar la seva satisfacció pel fet que la ciutat aculli aquest tipus d'esdeveniments i ha destacat la importància dels mateixos per aconseguir que la ciutat comtal sigui un fòrum de debat obert al públic.

Collboni ha recordat els primers dies de naixement d'elDiario.es, fa 12 anys, quan “un grup de periodistes valents van decidir fer un periodisme alternatiu a la xarxa social”. “I ho han aconseguit”, ha dit. “Avui, elDiario.es ha esdevingut un diari de referència progressista de molta gent que realment necessita aquests espais alternatius d'informació”,. ha subratllat amb l'objectiu de reconèixer el paper crucial del medi per proporcionar espais alternatius d'informació en un temps marcat per la desinformació i la polarització.

Collboni ha plantejat un símil entre la situació actual dels mitjans de comunicació i el recent debat entre els candidats a la reelecció per a la presidència dels Estats Units, Joe Biden i Donald Trump als Estats Units. “[Trump] és un candidat que menteix com respira, que llança bulls, que tergiversa la realitat, que no té cap mena d'escrúpol a construir un marc mental basat en el rebuig, en l'odi, en la confrontació, en la polarització, que alimenta a més tot un sistema comunicatiu, davant un altre candidat més fràgil, però que diu veritats i que no té segurament aquest aparell de comunicació tan espectacular com té Trump”, ha descrit. “Jo crec que és una mica el paradigma del nostre temps”, ha dit.

Davant aquest panorama, l'alcalde de la ciutat comtal ha posat en valor el paper d'elDiario.es i els mitjans de comunicació crítics. “Molt contents i molt orgullosos que estigueu aquí amb nosaltres, a la ciutat de Barcelona, compartint aquest moment. Una ciutat que, sense voler-ho especialment, s'ha convertit també en un oasi: de tolerància, de diversitat, d'idees progressistes, i ho assumim amb molt d'orgull, amb moltes ganes i amb molta responsabilitat. Perquè, efectivament, falten espais com aquesta plaça, falten mitjans com diario.es i falten ciutats com Barcelona”, ha conclòs.