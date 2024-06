Marc Giró presenta la segunda jornada del Festival: “Si no lo hacen bien, les pueden abuchear”

El cómico y presentador Marc Giró presenta la segunda jornada del Festival de las Ideas y la Cultura de elDiario.es en Barcelona con su estilo de humor propio. Antes que nada, el catalán pide un aplauso para el público “como en esas terapias de 'quiérete a ti misma'” y recuerda a los socios y socias que recojan su pack de bienvenida.

Uno a uno, Marc Giró ha repasado los nombres de las empresas e instituciones que hacen posible el festival con su apoyo y financiación y ha pedido que los asistentes respondan con un “¡ue!” a cada uno de ellos para que, según el cómico, vuelven a repetir el año que viene.

Antes de la bienvenida de Giró, ha hablado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a quien se ha dirigido el cómico sobre el escenario para pedir un “aplauso para la Fórmula 1”, de la que han heredado infraestructuras como el escenario sobre el que se celebra el festival. “Viva la Fórmula 1 y viva el petrodolar. No te has visto en otra, ser socia de elDiario.es y aplaudir el petrodolar”, ha añadido, entre risas del público.

Giró daba paso a la primera mesa, que consistía en un debate sobre el futuro del periodismo entre Ignacio Escolar, Soledad Gallego Díaz, Neus Tomàs, Jordi Juan y Esther Vera. “Si estos que van a hacer la mesa inaugural no saben cuál es el futuro del periodismo, mal vamos”, ha añadido para introducir la charla. Eso sí, antes de abandonar el escenario, ha dicho: “Si no lo hacen bien, les pueden abuchear. Aunque no va a pasar”.

El maestro de ceremonias de este sábado se ha paseado entre el público antes de introducir al guionista y escritor Bob Pop para bromear con el público. Destaca Teresa, una socia de elDiario.es que viene de un pueblo de Toledo para asistir al Festival: “Tiene 600 habitantes, pero no sé dónde están porque allí no hay ni una rata”. Y el regalo de Teresa para Marc Giró: “Un abanico de Comisiones Obreras mariquita”. “Te vas a venir a vivir conmigo”, le ha acabado diciendo el cómico.