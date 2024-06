Marc Giró presenta la segona jornada del Festival: “Si no ho fan bé, els poden esbroncar”

El còmic i presentador Marc Giró presenta la segona jornada del Festival de les Idees i la Cultura d'elDiario.es a Barcelona amb l'estil d'humor propi. Primer de tot, el català demana un aplaudiment per al públic “com en aquestes teràpies de 'estima't a tu mateixa'” i recorda els socis i sòcies que recullin el seu pack de benvinguda.

Un a un, Marc Giró ha repassat els noms de les empreses i institucions que fan possible el festival amb el seu suport i finançament i ha demanat que els assistents responguin amb un “ue!” a cadascun perquè, segons el còmic, tornen a repetir l'any que ve.

Abans de la benvinguda de Giró, ha parlat l'alcalde de Barcelona, ​​Jaume Collboni, a qui s'ha dirigit el còmic sobre l'escenari per demanar un “aplaudiment per a la Fórmula 1”, de la qual han heretat infraestructures com l'escenari sobre el que se celebra el festival. “Visca la Fórmula 1 i visqui el petrodolar. No t'has vist en una altra, ser sòcia d'elDiario.es i aplaudir el petrodolar”, ha afegit, entre rialles del públic.

Giró donava pas a la primera taula, que consistia en un debat sobre el futur del periodisme entre Ignacio Escolar, Soledad Gallego Díaz, Neus Tomàs, Jordi Juan i Esther Vera. “Si aquests que faran la taula inaugural no saben quin és el futur del periodisme, malament anem”, ha afegit per introduir la xerrada. Això sí, abans d'abandonar l'escenari, ha dit: “Si no ho fan bé, els poden esbroncar. Tot i que no passarà”.