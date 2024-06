'El futur del periodisme', a debat al Festival de les Idees i la Cultura

El Festival de les Idees i la Cultura arrencarà a Barcelona el dissabte 29 de juny amb un debat molt especial per parlar del que millor se'ns dóna fer a elDiario.es: periodisme malgrat tot.

El director d'elDiario.es, Ignacio Escolar, conversarà sobre la situació actual i sobre el futur dels mitjans de comunicació amb el director de La Vanguardia, Jordi Juan; la directora del diari Ara, Esther Vera i l'exdirectora d'El País Soledad Gallego Díaz en una xerrada moderada per la directora de l'edició d'elDiario.es a Catalunya, Neus Tomàs.

Entre altres temes, coneixerem de primera mà els desafiaments al quals s'enfronten els grans mitjans, com el repte de garantir-ne la sostenibilitat, la lluita contra la desinformació i les fake news, la importància de l'existència de mitjans independents o les mesures necessàries per garantir el dret a la informació i la llibertat d'expressió.

La plaça de Catalunya és el punt de trobada d'aquest i d'altres debats, concerts i espectacles que es produiran durant el Festival, en un esdeveniment obert i d'accés gratuït per a totes les persones que es vulguin acostar i participar.

Cuándo — Dissabte, 29 de juny. 10.00 h On — Plaça de Catalunya Entrada lliure

Jordi Juan

Periodista i director de La Vanguardia. (L'Hospitalet, 1963). Va començar la seva trajectòria professional com a periodista a Diario de Barcelona (1982), i després a Avui, El Periódico, El País i El Observador. El 1992 comença a treballar a La Vanguardia, on exerceix funcions de redactor, cap de secció, redactor en cap, subdirector i director adjunt. Després de treballar uns anys en comunicació corporativa, el 2011 és nomenat director de l'agència InterMèdia i dos anys després funda la pròpia empresa, Vitamine. El 2015 torna a La Vanguardia com a director de continguts de Lavanguardia.com. Des del febrer del 2020 és director de La Vanguardia.

Esther Vera

Periodista i directora del diari Ara. (Badalona, 1967). Periodista i politòloga especialitzada en relacions internacionals per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Va començar a treballar a la ràdio i posteriorment a la secció internacional de Televisió de Catalunya. Amb una àmplia experiència professional, ha treballat a Catalunya Ràdio, TV3 (com a editora i presentadora de l'informatiu Món 33 de l'any 2000 al 2004), ComRàdio, el diari Avui (corresponsal a París i Washington) , com a articulista d'El País i va ser delegada de la cadena d'informació 24h CNN+ i de Cuatro a Catalunya (a partir de l'any 2004). El 2016 va ser nomenada directora del diari Ara.

Soledad Gallego Díaz

Periodista i exdirectora d'El País. (Madrid, 1951). Va estudiar Periodisme i Filosofia i Lletres. Des de 1976 va treballar a El País, on va ser cronista política i parlamentària fins a finals de 1979, per després ser corresponsal a Londres, París, Argentina i Nova York. Després d'ocupar els càrrecs de subdirectora i després directora adjunta del diari, va ser nomenada el 2018, i fins al 2020, directora d'El País, sent la primera dona a ocupar aquest càrrec al diari. Ha rebut diversos premis per la seva trajectòria: el premi Salvador de Madariaga, el premi Margarita Rivière al rigor periodístic o el premi Ortega i Gasset a la trajectòria professional.

Marc Giró, mestre de cerimònies del FIC

Durant aquesta jornada comptarem amb el millor mestre de cerimònies possible: el periodista i presentador Marc Giró. Llicenciat en història de l'art per la Universitat de Barcelona, durant disset anys va ser l'editor de moda de la revista Marie Claire, treball que va combinar amb col·laboracions en diversos programes de televisió. Actualment és una de les veus més reconegudes de RAC1 i presenta Late xou a La 2 de TVE, pel qual va ser guardonat amb un Premio Ondas.

També ha rebut el Premio Nacional de Comunicación 2023 per “incorporar amb llenguatge proper i distès aquells temes dels quals normalment no es parlaven” en certs programes i “revolucionar el panorama radiofònic i televisiu amb la seva manera de fer desacomplexada i trencadora”.

Marc Giró serà l'encarregat de donar pas a les diferents activitats i espectacles del Festival de les Idees i la Cultura amb l'humor i la genialitat que el caracteritzen.

