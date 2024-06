Javier i Sergio Torres, més coneguts com els Germans Torres, desplegaran sobre l'escenari les seves arts culinàries i demostraran per què són uns dels cuiners més estimats i carismàtics del nostre país. A la plaça de Catalunya ens sorprendran preparant en directe un plat i encomanaran els assistents del seu entusiasme i amor per la gastronomia.