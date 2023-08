Cuándo Sábado, 9 de septiembre. 19.00 h Dónde Plaza de María Pita, A Coruña Entrada gratuita

La grabación de estos podcast se podrá seguir también en directo desde nuestros canales de YouTube, Facebook y Twitter.

El programa del FIC 2023 está lleno de conciertos, debates y multitud de actividades, todo ello gratuito y para todos los públicos. Puedes consultarlo aquí.

Acompáñanos

Queremos que nos acompañes en esta edición del Festival de las Ideas y la Cultura por eso hemos preparado un paquete de viaje muy especial que incluye alojamiento y una visita cultural guiada por A Coruña en exclusiva para nuestros lectores, socios y socias, a un precio único. Consulta aquí precios y disponibilidad.

Los socios y socias de elDiario.es han tenido además pase preferente para las actividades que se celebren en el interior del teatro (el acceso a las actividades en el escenario de la plaza María Pita también es gratuito y no es necesario reservar entrada) y un fantástico pack regalo FIC que podrán recoger en nuestro stand de la plaza de María Pita. ¡Hazte socio/a aquí de elDiario.es si todavía no has dado el paso!

En la web del Festival ya puedes consultar la lista de personalidades que se suman al FIC y el programa completo. Suscríbete a la newsletter especial del FIC para estar al tanto de todas las novedades.