La Xunta recomienda la 'marcha atrás' como método anticonceptivo válido

"Coito interrumpido (Marcha Atrás). Eficacia: 73 al 96%. Consiste en retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación, que no debe producirse cerca de la vulva. La eficacia anticonceptiva depende de si se emplea correcta y sistemáticamente. No protege de ITS". Un folleto del Servicio Gallego de Salud (SERGAS) sobre métodos anticonceptivos incluye la marcha atrás entre los métodos válidos y recomendados, otorgándole la misma validez que a otros como el preservativo, el diafragma, el DIU o la píldora. En la propia página del SERGAS se puede descargar la publicación en su versión de abril de 2010, y la recomendación se mantiene en la edición de noviembre de 2015, que también circula en formato impreso.

Así lo denunció este domingo una internauta (Pilar Fernández) a través de las redes sociales, en una publicación que rápidamente se hizo viral. Dirigiéndose al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, señalaba que "yo no sé sí su Gabinete ha tomado la decisión de resolver el 'problemita' demográfico con este panfleto. Esto es una verdadera aberración, particularmente para las mujeres". De la denuncia se hicieron eco entidades como la Plataforma Feminista Gallega, que también criticaron el contenido del folleto distribuido por la Xunta.

La publicación incluye también otros métodos muy cuestionados en las últimas décadas, como el Método del Calendario (Ogino-Knaus), consistente en calcular los días teóricos que son fértiles y evitar coitos vaginales en ese período, así como otros métodos "basados en el conocimiento de la fertilidad". El folleto del SERGAS destaca que "no existen métodos buenos y métodos malos", que "no hay indicaciones, la elección depende de la persona, de sus circunstancias, del tipo de relación de pareja, del tipo de relación sexual" y que "las supuestas ventajas y desventajas de cada método no son universales, cada persona las evalúa de manera individual, lo que es bueno para unas puede ser todo el contrario para otras".

Portada del folleto sobre métodos anti-conceptivos distribuido por la Xunta

En los últimos años se viene alertando cada vez con más frecuencia de la popularización, sobre todo entre la juventud, de prácticas sexuales de riesgo y de métodos poco fiables para evitar embarazos no deseados y totalmente inútiles ante el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Es el caso de la conocida como marcha atrás. El pasado año se publicó el informe Mitos y realidades sobre sexualidad y anticoncepción en las millennial españolas, realizado por Bayer en once países europeos y Canadá, que mostraba que el 3,3% de las jóvenes españolas aún consideraba que la 'marcha atrás' era un método anticonceptivo eficaz. Así mismo, en 2012 un estudio de la Universidad de Sevilla financiado por el Ministerio de Sanidad en 2010 alertaba de que el 12% de las adolescentes empleaba este método como forma de intentar evitar embarazos, un porcentaje que se había duplicado desde el año 2004.

El folleto ha sido criticado también desde los partidos políticos. Este domingo por la tarde las Xuventudes Socialistas (XSG) difundieron un comunicado en el que afirmaban que “hay una intolerable falta de interés por parte de la Xunta de Feijóo en materia de educación sexual. Estes folletos son su resumen: desinformación y puesta en riesgo de la salud de los y las ciudadanas”.