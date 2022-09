Meninas en Ferrol, Muse en Vigo, ópera en A Coruña y pequeños festivales esparcidos por toda Galicia

Entramos en septiembre y, aunque el verano no ha acabado. ya nada es lo mismo, ni siquiera el tiempo, por lo que parece estos últimos días. Pero la primera semana del mes nos espera con una buena dosis de conciertos, con los esperados Muse como grandes protagonistas el próximo jueves en Vigo. Ya no quedan entradas y solo se pueden conseguir en la reventa. A precio de oro, eso sí. En Ferrol hay un evento más modesto pero que está dando mucho que hablar en los últimos años, el festival de las Meninas de Canido. Este barrio ferrolano se transforma durante el fin de semana en una especie de Nueva York improvisado para dar espacio a artistas urbanos que llegados de distintos puntos del mundo dejan en los muros sus particulares versiones del gran cuadro de Velázquez.

Pero la música sigue siendo protagonista, especialmente durante el fin de semana, con una serie de pequeños festivales que se celebran a lo largo de toda la geografía gallega, desde el Barbeira Season Fest de Baiona, pasando por el Ameixa Rock de Carril, el Festiletras de Ponteceso, el Osa do Mar de Burela o el Entrebateas de A Pobra. En Santiago el jueves 8 se celebra el primer concierto del WOS, que se desarrollará a lo largo del siguiente fin de semana y en A Coruña comienza la temporada de ópera en el Teatro Colón con La forza del destino. Si lo que tienes es ganas de volver al cine ya tenemos el primer festival de la temporada en Verín, centrado en los cortos. Hay mucha actividad cultural disponible para organizar el plan para el fin de semana y más allá.

Los nuevos Velázquez toman Ferrol. Del viernes 2 al domingo 4

El barrio ferrolano de Canido vuelve a retomar este año con toda su fuerza el gran evento anual con su festival de las Meninas, que cada vez es más conocido dentro y fuera de España. Artistas nacionales e internacionales dejarán en las calles del barrio sus particulares versiones del icono creado por Velázquez. Pero además de la pintura, el arte se expandirá por todo el barrio con conciertos, charlas y hasta un mercado creativo. En la parte musical habrá actuaciones de bandas como The Limboos, Los Zentholos, Travis Birds o NÜCA. Sin duda es una propuesta muy interesante y diferente para encarar con una bocanada de optimismo la cuesta de septiembre.

Muse desembarca en Vigo. Jueves 8 de septiembre

Sin duda es el concierto del que más se ha hablado este verano y no por razones musicales, precisamente. Finalmente, la banda británica Muse estará en Vigo este próximo jueves para presentar temas de su recién salido disco Will of the People. Matt Bellamy y compañía son sin duda uno de los grupos de referencia del rock alternativo en los últimos años. En directo despliegan toda su fuerza y nunca decepcionan. El de Vigo será testigo de uno de sus escasos conciertos en España en los últimos años.

40 años de Festiletras en Ponteceso. Hasta el domingo 4 de septiembre

La aldea do Couto, en Ponteceso, acoge la 40ª edición del Festiletras, un festival que pone el acento en la cultura del país y que combina música, teatro, literatura y artesanía, entre otras cosas. Para celebrar un aniversario tan redondo cuentan con un amplísimo programa de actividades entre las que destacan actuaciones de compañías teatrales como Os Quinquilláns y artistas musicales como Dios Ke Te Crew, Carlangas, Rodrigo Cuevas o Baiuca.

Verín, aperitivo de la temporada de cine. Hasta el domingo 4 de septiembre

En verano el cine a veces queda un poco apartado, pero con la llegada de septiembre vuelven los festivales y los estrenos de la nueva temporada. En Verín tenemos este fin de semana un primer aperitivo con su festival de cortos que además de la exhibición de los filmes suma otras actividades paralelas como conciertos y un homenaje al Galician Freaky Festival que tendrá lugar el viernes (20.30. Auditorio de Verín).

Otras propuestas:

Inicio de la temporada de ópera en A Coruña: Una versión en concierto de la ópera La forza del destino, de Verdi, abre la temporada de ópera en el Teatro Colón de Coruña, con la Orquesta Sinfónica de Galicia y su coro.

Barbeira Season Fest. Continúa el festival que comenzó el miércoles en Baiona y que se prolonga hasta el domingo, con Zahara y Triángulo de Amor Bizarro en cartel, entre otros.

Ameixa Rock en Carril: Miguel Costas y Ruxe Ruxe encabezan el cartel de un festival que el viernes y el sábado celebra sus diez años de vida.

Inicio del WOS en Santiago: El festival de música y creación contemporánea se abre el jueves 8 en Santiago con un concierto del artista inglés Holy Other junto al creador visual Pedro Maia.

Festival Osa do Mar: En Burela se celebra el viernes y el sábado este festival de música alternativa con un cartel muy cuidado que cuenta entre otros con Grande Amore, Arde Bogotá, Niña Polaca o The Rapants.

Entrebateas en A Pobra: Festival de rock potente con los veteranos Hamlet y Soziedad Alkohólica como cabezas de cartel el viernes y el sábado.