Pulpo y pop se dan la mano en Lugo, 'Inventio' llega a Santiago y A Coruña celebra el Rosario

Las fiestas no han terminado en Galicia aunque el verano ya hace tiempo que acabó. Esta semana vas a tener la oportunidad de asistir a distintas celebraciones donde se mezclan la música con la gastronomía. Sin duda, la cita más esperada llega con el San Froilán de Lugo, que vuelve a la normalidad después de dos años de pandemia y lo hace con un programa muy atractivo de conciertos para acompañar al tradicional pulpo. O Grove no se queda atrás con su Festa do Marisco, que también lleva años combinando los manjares de la ría con buena música.

Viaje (fotográfico) al fondo de la noche: el vigués Nacho Alonso retrata en primera persona los márgenes de la ciudad

Saber más

En A Coruña celebran durante el fin de semana las populares fiestas del Rosario, con conciertos nocturnos y mucha sesión vermú para disfrutar del ambiente festivo durante el día. Mientras tanto, en Santiago llega a su final el festival de cine Curtocircuito y aterriza en el Auditorio de Galicia el espectáculo circense Inventio, una especie de Circo del Sol con diseños inspirados en Sargadelos y organizado por el Xacobeo. En Vigo tenemos dos conciertos apetecibles con The Soft Moon el martes 11 y Children of Zeus el miércoles 12. Ponte el traje de fiesta que los próximos días no te lo vas a sacar ni para dormir.

Pulpo y pop en San Froilán. Lugo. Hasta el miércoles 12

El San Froilán vuelve en todo su esplendor con su encanto de gran fiesta popular y gastronómica con el pulpo como rey y con mucha y buena música para acompañar. En el programa de estos días encontrarás conciertos como los de Muchachito Bombo Infierno (viernes 7). Anni B. Sweet (sábado 8), Joe Crepusculo (sábado 8), Amparanoia (domingo 9) y Ariel Rot junto a Kiko Veneno (martes 11). Aquí tienes el programa por días para organizarte. Si vives en Lugo estás de suerte pero si no es así vale la pena darse una vuelta para degustar ese pulpo y gozar con un buen concierto.

O Grove celebra con mucha música su Festa do Marisco. Hasta el martes 11

El plan de Lugo se repite casi de forma idéntica en O Grove. Aquí los mariscos de la ría de Arousa son los protagonistas pero llegan acompañados por una serie de conciertos también muy ricos. Cruz Cafuné (viernes 7), Maika Makovski y Kula Shaker (sábado 8), Lila Downs (domingo 9) y Tanxugueiras (martes 11) son las propuestas más destacadas. Cena con marisco y concierto es un planazo que no te puedes perder.

Los Enemigos, plato fuerte de las Fiestas del Rosario. A Coruña. Hasta el domingo 9

La Praza de Azcárraga será el epicentro de las populares Fiestas del Rosario en A Coruña, con conciertos y sesiones vermú durante todo el fin de semana. Pero la música se extiende a otras partes de la ciudad y Los Enemigos protagonizan el viernes 7 (23:00) en O Parrote el concierto más esperado. Además, durante toda la semana la música clásica inundará la zona vieja de la ciudad con el ciclo Noites da Cidade Vella. Aquí os dejamos el programa completo de las fiestas.

Circo del Sol a la gallega en Santiago. Auditorio de Galicia. Del viernes 7 al domingo 9

El Xacobeo acaba de estrenar un espectáculo circense, Inventio, que se inspira en el Circo del Sol pero tomando elementos autóctonos. Recorrerá Galicia y otras partes de España en las próximas semanas. Este fin de semana llega a Santiago. En su programa se permiten citar a Stanley Kubrick y Ridley Scott como referencias para el diseño del montaje. No creemos que sea para tanto pero esperemos a ver como sale la cosa. Seguro que los niños lo disfrutarán. Aquí tenéis más info sobre el evento.

The Soft Moon y Children of Zeus en Vigo. Martes 11 y Miércoles 12

Programa doble de bandas alternativas muy interesante para los próximos días en Vigo. Los californianos The Soft Moon llegan el martes 11 a la sala MasterClub con su propuesta post-punk mientras que el dúo británico de hip-hop Children of Zeus aterrizan el día siguente en la sala Radar. Ambos conciertos están dentro del ciclo Son Estrella Galicia. Entradas aquí.

Otras propuestas:

Gran Hotel de las Reinas en Vigo: el primer musical Drag producido en España llega al Auditorio Mar de Vigo este fin de semana. Viernes 7 y sábado 8. 20:30.

Galicreques en Santiago: distintos escenarios de la ciudad acogen durante toda la semana este festival internacional de títeres que cumple 22 ediciones. Aquí el programa completo.

Ciclo Ateneo Barroco: este evento anual de música barroca arranca este viernes en el Paraninfo de la Universidad de Santiago y se prolonga durante todo el mes. Aquí el programa. https://www.ateneodesantiago.gal/actualidade/1097/festival-ateneo-barroco-2022

Blues en Ourense: Nueva edición del Festival de Blues de Ourense con conciertos el viernes 7 y el sábado 8 en el Teatro Principal. Los gallegos Martins Aneiros Band, los británicos Dennis Rollins Velocity Trio y los americanos The Chris O´Leary Band forman el cartel. Más información aquí.