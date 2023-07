Sabina y Rubén Blades actúan en A Coruña, The Wailers abren el Apóstol en Santiago y Caldas acoge el Portamérica

Después de que la semana pasada Galicia recibiera grandes visitas internacionales (Robbie Williams, Scorpions) en la que ahora iniciamos la cosa no se queda atrás y entre los artistas de lujo que podrán verse estos días en los escenarios gallegos se encuentran el gran Joaquín Sabina –que celebrará por partida doble los conciertos aplazados en el Coliseum coruñés–, el rey de la salsa Rubén Blades (actúa el jueves 20 en el Muelle de Batería de A Coruña) y los míticos The Wailers, con una formación en la que sobreviven varios de los músicos que acompañaban a Bob Marley. Estarán en Santiago el jueves 20 para abrir las Fiestas del Apóstol en plena Praza do Obradoiro. En Vigo el sábado 15 actuará David Bisbal en Castrelos y el barrio de Bouzas celebra sus fiestas con mucha música.

A todo esto hay que sumar la actividad festivalera que se incrementa esta semana con los dos días finales del Portamérica en Caldas, las últimas jornadas del Festival de Ortigueira, además de la celebración del SilFest en Valdeorras y el evento de música electrónica Wake Up & Dream en A Coruña. Un festival más íntimo arranca en Cabo Silleiro (Oia) es el Mar Aberto (Sés, Lynn Milanés) que se prolongará hasta final de mes en distintos faros de la costa gallega. Además de la música, el verano siempre es buen momento para visitar algún museo y esta semana acaba de abrirse en Santiago una doble exposición para celebrar los 30 años de existencia del Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC), que podrán visitarse en el propio centro y en el Museo Gaiás. Vamos al lío.

Sabina y Ruben Blades en A Coruña. Coliseum y Muelle de Batería. Viernes 14, Domingo 16 y Jueves 20

Dos grandes de la música en español coinciden esta semana en A Coruña. Joaquín Sabina celebra en el Coliseum los dos conciertos que fueron aplazados hace unas semanas por problemas de voz. Aquí aún puedes encontrar algunas entradas.

La otra gran cita de la semana en la capital coruñesa es la llegada de Rubén Blades, el rey de la salsa, que pondrá a bailar a todo el mundo en su concierto del jueves 20 en el Muelle de Batería. La Big Band de Roberto Delgado acompañará al gran músico panameño en un concierto que a buen seguro superará las dos horas de descarga. Aquí entradas.

The Wailers abren el Apóstol en Santiago. Praza do Obradoiro. Jueves 20 de julio

La mítica banda que hizo historia junto al inolvidable Bob Marley abrirá el programa de las Fiestas del Apóstol de Santiago con una actuación de acceso libre el próximo jueves 20 en la Praza do Obradoiro. El guitarrista Al Anderson, que formó parte de la banda original entre 1975 y 1980, encabeza a la nueva formación que sigue alentada por el espíritu de la gran leyenda de la música jamaicana. Más info.

Portamérica en Caldas. Recinto de Portas. Viernes 14 y sábado 15 de julio

Sebastían Yatra, Nicky Nicole y Jorge Drexler encabezan el cartel del festival Portamérica de Caldas este viernes 14 a los que se sumarán, entre otros, Bad Gyal, M-Clan, Loquillo y Carlangas el sábado 15. Además de la música el evento de Caldas apuesta por la gastronomía con un gran número de cocineros potentes que ofrecerán sus platos al público y realizarán distintos showcookings. Un festival distinto que además se celebra en un entorno natural privilegiado. Aquí más info y entradas.

Dos exposiciones para celebrar los 30 años del CGAC. Museo Gaiás y CGAC. Hasta el 7 de enero

El Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) acaba de cumplir 30 años desde su apertura y lo celebra con dos muestras complementarias bajo el título común Trabajo en Equipo. La que alberga el propio CGAC plantea un recorrido por las exposiciones realizadas en el centro a lo largo de tres décadas, con piezas muy representativas. En el Museo Gaiás puede verse (sólo hasta el 15 de octubre) un repaso por la colección del centro, con piezas de artistas tan destacados como Giuseppe Penone, Francisco Leiro o Mona Hatoum, entre otros. Más info.

Otras propuestas:

Wake Up and Dream en A Coruña: el Parque de Bens acoge este festival de música electrónica encabezado el viernes 14 por Carl Cox y el sábado 15 por Amelie Lens. Diversión a tope garantizada. Entradas.

Festival de Ortigueira: últimos días del gran festival de folk con actuaciones como las de Rura, Le Vent du Nord o Xabier Días y las Adufeiras do Salitre. Todo gratis y con un gran ambiente, como es habitual. Aquí el programa completo.

SilFest en O Barco: Ángel Stanich, Joe Crepúsculo y Niña Polaca encabezan el cartel de este festival que se celebra el viernes 14 y el sábado 15 en O Barco de Valdeorras. Aquí más info y entradas.

Lynn Milanés y Sés en Cabo Silleiro: el festival Mar Aberto que se celebra en distintos faros gallegos trae en esta ocasión a Lynn Milanés (sábado 15) y a Sés (domingo 16) al faro de Cabo Silleiro en Baiona. Aquí más info y entradas.

David Bisbal en Castrelos: el ex triunfito protagoniza uno de los conciertos más esperados el verano en el auditorio vigués de Castrelos. Será el sábado 15 con entrada gratuita y de pago, como es habitual. Aquí más info.

Fiestas de Bouzas: el barrio vigués celebra de nuevo sus fiestas por todo lo alto con cinco días de música y muchas otras actividades. El pistoletazo de salida llegará el viernes 14 con la actuación de Tony Lomba y otro de los puntos fuertes serán los tradicionales fuegos que serán el domingo 16.

Revenidas Miúdo en Santiago: el festival Revenidas de Vilaxoán organiza una jornada infantil en el Monte do Gozo de Santiago, que contará el domingo 16 con actuaciones diversas para toda la familia. Uxía Lambona y Peter Punk serán algunos de los invitados. Entrada gratuita. Más info.