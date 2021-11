Anulada la sentencia que absolvió a un portero de fútbol de un delito de agresión sexual en O Carballiño

La Audiencia Provincial ha anulado la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense que absolvió al portero de un equipo de fútbol acusado de agredir sexualmente y de lesionar a una mujer en la localidad de O Carballiño. La sentencia, dictaminada en febrero de este año, ha sido anulada por la Audiencia Provincial que, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), estima el recurso presentado por la denunciante por el cual los magistrados consideran que en la resolución se omitió "la valoración de pruebas sustanciales que podrían alterar el contenido del fallo". Así pues, el tribunal ha ordenado que se devuelvan los autos a la jueza de instancia para que proceda a dictar una nueva sentencia, incluyendo esta vez "los medios de prueba omitidos".

La exigencia de que se redacte una nueva sentencia no implica que se repita el juicio, sino que la magistrada tendrá que reescribir la sentencia teniendo en cuenta para sus conclusiones datos que los magistrados consideran que no se tuvieron en cuenta la primera vez, informa Europa Press. Los hechos juzgados en el Penal número 1 de Ourense, en el pasado mes de febrero, se remontan a la noche de San Juan de 2018 en O Carballiño, cuando una mujer denunció a Álvaro López Ratón, portero del Zaragoza. En concreto, la mujer denunció que se le acercó con intención de intimar y tras su rechazo no aceptó la negativa, la empujo, intentó besarla y la sometió a tocamientos.

Mientras que en febrero de este año el Juzgado de lo Penal había absuelto al futbolista al considerar que la culpabilidad del deportista "no quedaba acreditada más allá de toda duda razonable", ahora la Audiencia Provincial considera que hay detalles que no se tuvieron en cuenta. Entre ellos reclaman que el contenido de unas fotografías aportadas en la vista no se valoró de forma correcta y "constituye uno de los principales elementos para privar de veracidad la declaración de la denunciante". Asimismo, creen que no se valoró con corrección la pericial. Con todo ello solicitan que se redacte una nueva sentencia. Contra el fallo cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.