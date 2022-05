La Audiencia Nacional retrasa la declaración del patrón del 'Villa de Pitanxo' como investigado al 6 de junio

La Audiencia Nacional ha aplazado hasta el próximo 6 de junio la declaración como investigado del patrón del Villa de Pitanxo, Juan Padín, y como testigos de los otros dos supervivientes del naufragio, Eduardo Rial y Samuel Kwesi. En principio los tres habían sido citados para el 31 de mayo, pero el retraso responde a la petición de una de las procuradoras para poder preparar el interrogatorio.

El pesquero se hundió el pasado 15 de febrero a 450 kilómetros de la costa de Terranova (Canadá) y murieron 21 de los 24 tripulantes. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno emitió un auto en el que asegura que existen indicios que permitirían imputar “al menos 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores” a Padín. Puso en duda la versión dada por el patrón y señaló que la velocidad a la que iba el buque justo antes del naufragio “suscita dudas” sobre su declaración, en la que dijo que los motores se pararon por avería y el barco escoró. Eduardo Rial, sobrino de Padín, ofreció una versión similar, pero el otro marinero superviviente, Samuel Kwesi manifestó que el motor no se paró, sino que las maquinillas que recogen el aparejo dejaron de funcionar bien. Según su relato, los tripulantes le gritaron al capitán que soltara los aparejos, pero no lo hizo. Después, con el buque muy ladeado, se paró el motor y se incrementó la escora de babor, añadió.

Los tres supervivientes deberán declarar de forma presencia en Madrid, ante el Juzgado de Instrucción número 2. A pesar de que ha citado a los tres hombres, la Audiencia Nacional no se ha declarado competente para investigar el caso del hundimiento del pesquero gallego. Más adelante se llevarán a cabo los trámites para decidir qué juzgado debe hacerse cargo, algo que previsiblemente tendrá que decidir el Tribunal Supremo. La Audiencia Nacional remitió la investigación sobre el naufragio al juzgado de Marín (Pontevedra), pero este no la aceptó con el argumento de que no es el órgano territorialmente competente para asumir la causa. Los supuestos delitos, señaló, se habrían cometido en aguas internacionales.