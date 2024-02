Todo es un barullo, ya digo

Humm, este es nuestro lema “Vota por la Galicia que funciona”

-“Alberto, dime la verdad ¿tú crees que Galicia funciona?”

-“Hombre, Alfonso ¿lo dudas?. Claro que funciona, no por nosotros, claro, ni de coña por nosotros, pero funciona. Mal, pero funciona. It works, que dicen los ingleses, aunque yo no sé inglés, pero tanto da. Funciona mal. Podía funcionar mejor, pero funciona. Galicia funciona sóla, como esas pilas del anuncio. Rrrrruunnn, rrruuunnn..

Fíjate que en quince años no se nos ha ocurrido nada, ni una sóla idea. Hombre, de vez en cuando ampliamos una autovía o un hospital o le hacemos una ala nueva a un instituto. Cosas que no den mucho que pensar. Pensar cansa. Claro que si viene alguien y quiere hacer una fábrica de fibra vegetal, o de ruedas, o de lo que sea, o una mina, aunque contamine un poquito, se le da el permiso. Hacemos un papel y lo llamamos “Plan estratéxico de tal asunto”. Cosas que non den mucho que pensar, ya digo.

Aunque, por cierto, el hospital de A Coruña hace cinco años que lo prometimos y todavía no se le ven trazas. Es un Dios! Hacer cosas es muy complicado. Siempre aparece algún problema. Por cierto, ¿se te ocurre algo?. A lo mejor podríamos intentar hacerlo.

Pero la estrategia es muy simple. Si algo va bien, es que lo hicimos nosotros, y si va mal, es culpa de los demás. No hay que complicarse la vida, créeme.. Y a eso lo llamamos “Galicia Funciona” y Santas Pascuas.“

“Alberto, yo he hecho un programa que es practicamente una lista de las cosas que no hicimos y de algunas otras que no se nos ocurriría hacer ni locos. Si lo lees al revés es cómo denunciarse a si mismo por incompetente. Sólo con leerlo ya se ve que somos unos inútiles y unos trapalleiros y que la parte que se ve más clara es la de las cosas que queremos que haga el gobierno central.. o que no haga para echárselo en cara.

“Alberto, dime que me quieres aunque sea mentira, ¿a que Galicia es una isla de estabilidad?.” “Alfonso, ¡por supuesto ! Eso si, mientras mandemos en La Xunta. Si no mandamos será un despiporre. Sánchez es un golpista, un terrorista y un delincuente. Y Ana Pontón tambiés es golpista. Y Besteiro. Y Marta Lois. Y Abel Caballero. Todos golpistas. Hasta Jácome tiene pinta de terrorista. Y Palmou a veces, cuando habla de Fraga, y de la cosa del gallego, también. Menos Isabel y yo, los demas, ¡todos terroristas! Todos golpistas.

España es un lío y un barullo, Alfonso. Galicia es una isla. En Galicia tenemos la playa de las Catedrales y un albariño estupendo. Ostras y almejas. Y pulpo y raxo. Pero si ganan el Bloque y el Psoe se acabaron las ostras, las almejas, el albariño, la playa, el pulpo y el raxo. Todo va a ser un barullo, como son un barullo A Coruña, Lugo, Santiago, Pontevedra y Vigo. Todo es un barullo, ya digo. Si no mandamos nosotros, es un lío. También se van a acabar las cañas de cerveza. Y las tapas en la Franja. Tú dí eso que ganas seguro, como hizo Isabel.“