El calendario escolar de Galicia para el curso 2024-25: las clases empiezan el 11 de septiembre y acaban el 20 de junio

El curso 2024-25 en Galicia empezará a la vez en todas las etapas, salvo la universitaria, al igual que ha ocurrido en los dos años anteriores. Lo hará el 11 de septiembre, un miércoles. Finalizará el 20 de junio de 2025, un viernes. Las fechas se aplican también a las enseñanzas de régimen especial, para las que, sin embargo, se dará flexibilidad en el comienzo de las actividades lectivas “teniendo en cuenta las características y particularidades de este tipo de enseñanzas”, según la orden de la Xunta publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

El texto, firmado por Román Rodríguez todavía como conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades -en el nuevo gobierno se ocupa de la parte de educación- especifica que en segundo de bachillerato las clases dejarán de impartirse de acuerdo con las fechas en las que esté prevista la prueba de la EBAU, la selectividad. Hay tres periodos de vacaciones en el calendario: las de Navidad serán entre el 23 de diciembre y el 7 de enero (ambos incluidos); las de Entroido entre el 3 y el 5 de marzo; y las de Semana Santa del 14 al 21 de abril (ambos incluidos).

La orden indica que las pruebas de evaluación que fija el Gobierno central a través de la Lomloe para el cuarto curso de Primaria y el segundo de la ESO serán entre el 1 y el 11 de abril de 2025. Expone también que el periodo de adaptación para los alumnos del cuarto curso de Infantil se puede modular en los centros, que pueden optar por una incorporación gradual. En cualquier caso, esta no puede ir más allá del 17 de septiembre.

Los alumnos no tendrán clase el Día de la Enseñanza, que no tiene una fecha fija y que para el curso 24-25 se ha establecido en el 31 de octubre, lo que permite un puente con el 1 de noviembre, viernes. También son días no lectivos los festivos estatales autonómicos y locales.

La orden indica que para los centros en los que una o las dos fiestas locales sean fuera de los días lectivos, los consejos escolares o responsables de los centros pueden elegir otros días a cambio en los que no habrá clase. Estas jornadas deben aparecer en la programación general anual del centro, elegirse con argumentos de tradición, costumbre o conveniencia pedagógica y solicitarse antes del 18 de octubre de 2024. Es recomendable, añade el texto, que los centros de la misma localidad elijan los mismos días.