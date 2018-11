El clamor feminista tiñe las calles gallegas de lila y negro contra la violencia de género

El pasado 8 de marzo fue histórico. Por la incidencia de la huelga feminista, pero también por las multitudinarias manifestaciones con las que había culminado aquella jornada. Los ánimos y el espíritu de aquellas enormes manifestaciones han vuelto a estar este domingo en las calles de pueblos y ciudades gallegas en concentraciones, marchas y actos reivindicativos que culminaron toda la ola movilizadora de las últimas semanas ligada al 25 de noviembre, día contra violencia de género.

La Marcha Mundial das Mulleres y la Plataforma Feminista Galega y, junto a ellas, multitud de colectivos y asociaciones locales, además de sindicatos y fuerzas políticas, se han echado a la calle este domingo y han teñido las calles de lila, el color del feminismo, y también de negro, el de la campaña contra las agresiones de género que este año secundan 102 municipios de toda Galicia. "El machismo lo combatimos juntas", se gritó en Vigo. "Rebelión, desobediencia, contra su violencia", se repitió en Santiago. "Ni una menos", resonó en Lugo al son de los timbales llegados desde la comarca costera de A Mariña.

Manifestación de Vigo CC BY-NC-SA Galiza Contrainfo

El manifiesto leído al final de la concurrida manifestación santiaguesa ha señalado a los agresores, pero "también a quienes miran para otro lado" y ha recordado a las mujeres que sufren violencia cada día, pero "también a todas esas mujeres que han sido asesinadas", a los "niños y niñas asesinados y que tienen que vivir en un día a día de violencia" y a las agredidas que "denuncian al agresor y, después de despertar a la bestia, tienen que entregar a sus hijos cada fin de semana a un maltratador".

Cabecera de la manifestación en Santiago CC BY-NC-SA Galiza Contrainfo

Referentes históricas de la lucha feminista en Galicia y en el mundo son señaladas por los colectivos que este 25N se han manifestado para apelar a su "estela" y, desde ella, cargar contra el patriarcado en todas sus manifestaciones. También en la judicial, subrayan, porque "en el último año hemos conocido sentencias que confirman que la violencia sistémica" es aún "un desafío que debemos afrontar desde el feminismo".

Manifestación en Cangas CC BY-NC-SA Galiza Contrainfo

"Es necesario pasar a la acción", advierten, y por eso el movimiento feminista gallego reitera reivindicaciones concretas como más juzgados específicos de violencia de género, la formación con perspectiva de género para todo el personal que atiende a las víctimas y medidas para "el tratamiento integral de la violencia sexual". "Rebelión y autodefensa contra todas las violencias machistas" desde el campo educativo hasta el mundo del trabajo, desde las jóvenes a las mujeres de mayor edad. "Saldremos a las calles cuantas veces haga falta y gritaremos bien fuerte que no estamos solas, que somos muchas y que seremos más" y mientras, también lanzan una advertencia la quienes "evitan pronunciarse" frente a las agresiones de género: "el silencio os hace cómplices".

Acción de la campaña 'En negro contra as violencias machistas' en A Coruña Concello da Coruña

En este 25N también han continuado en Galicia los actos impulsados desde diferentes instituciones públicas. Así, en A Coruña, antes de la manifestación feminista prevista para últimas horas de la tarde, se ha desarrollado uno de los actos centrales de la campaña En negro contra as violencias machistas en la ciudad, con una concentración en la plaza de María Pita por la erradicación de las violencias contra las mujeres, "mostrando, además, nuestro firme rechazo contra las personas que las ejercen y contra la complicidad de quien las silencia", subrayó el alcalde, Xulio Ferreiro.

En Santiago la Xunta ha vuelto a organizar una caminata simbólica bajo el lema Camiño ao respecto encabezada por el presidente, Alberto Núñez Feijóo, desde el Monte do Gozo hasta la Praza do Obradoiro, donde señaló que "Galicia no tiene nada que ver con la violencia de género y los gallegos nos avergonzamos de los hombres que utilizan la sin razón para asesinar o menospreciar sus parejas".