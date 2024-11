Cuentos, música, risa... y Masa Enfurecida: el HematoFesti celebra en Vigo al agitador sin el que twitter “empezó a morir”

Si el 3 de febrero de 1959 -el nefasto martes en el que Buddy Holly, Ritchie Valens y Big Bopper perdieron la vida en un accidente de avión- está considerado el día en que murió la música, para mucha gente el día en que murió twitter -o, al menos, empezó a hacerlo- no fue el 24 de julio de 2023, la fecha en la que la red social cambió su nombre por el de X, sino cuatro meses después, el 27 de noviembre, cuando falleció Miguel Ángel López, El Hematocrítico. Casi un año después, la legión de amigos y admiradores que dejó el bloguero, escritor, profesor y agitador cultural ha decidido homenajearlo dando su nombre a un nuevo festival que nace con la intención de convertirse en la referencia estatal en el ámbito de la literatura infantil y juvenil, pero que en su primera edición va mucho más allá: será la fiesta “no para despedirlo, sino para celebrar que Miguel formase parte de nuestras vidas. Y una fiesta sin música y sin risas no es una fiesta”.

Quien así habla es la pareja de Miguel, la escritora Ledicia Costas, madre de personajes como Escarlatina, a cociñeira defunta, A señorita Bubble o Os Minimortos -todos con versión en castellano- en una carrera que acumula dos docenas de premios, entre ellos el Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, el Premio da Cultura Galega o la Medalla Castelao. Ella es una de las impulsoras del HematoFesti junto al director de animación, ilustrador y dibujante de comics Alberto Vázquez, ganador de cuatro Premios Goya por cintas como Birdboy, Psiconautas o Unicorn Wars. La cosa arranca con el listón alto.

El HematoFesti, que se celebrará en Vigo entre el 6 y el 10 de noviembre, está inspirado en uno de tantos proyectos que la prematura muerte de López dejó pendiente. En octubre del año pasado, Hemato, Costas, Vázquez y la pareja de este acudieron a Cagliari (Italia) al festival Tuttestorie. Les gustó tanto que el cineasta lanzó una propuesta a sus amigos. “¿Por qué no hacéis vosotros, con toda la gente que conocéis, un festival de literatura infantil? En España no hay muchos y, en Galicia, ninguno...”. La respuesta de Miguel fue que tendrían que ponerse a ello “cuando tengamos tiempo”. Pero nunca lo tuvieron. Un mes después, Hematocrítico fallecía repentinamente de un infarto. Tenía 47 años.

Aquel proyecto inconcluso fue el germen del HematoFesti. “Queríamos hacerle un homenaje, una fiesta con amigos y pensamos que lo mejor sería algo con su nombre, donde se hable de su figura, se mantenga vivo su legado...”. Pero se les fue de las manos. Lo que pretendía ser “una cosa pequeña, íntima” los desbordó. “Empezó a correrse la voz y la gente quiso sumarse, porque la red de Miguel era verdaderamente grande”. Y así, en “un tiempo récord”, apenas cuatro meses de trabajo “intenso”, han reunido un “cartelazo” con nombres de primera línea de la literatura, la ilustración o el humor.

No solo eso: además del equipo humano que se ha lanzado a la aventura, han conseguido el apoyo de patrocinadores privados -como Nintendo- pero también públicos “de todos los colores”: la Dirección General del Libro, dependiente de un ministro de Sumar; la Xunta y la Deputación de Pontevedra -del PP- y el ayuntamiento socialista de Vigo. “La figura de Hematocrítico concilia”, sonríe Costas. ¿Su nombre es un salvoconducto? “¡Y una marca de calidad!”.

No es un festival tróspido (aún)

El trailer del festival, obra del realizador Manu Viqueira, remite a la imaginería de los Monty Python al transformar al dios de La creación de Adán en un Hematocrítico rodeado de algunas de sus múltiples criaturas. Entre sus aportaciones a la cultura popular, una de las más conocidas es el término tróspido, con el que adjetivó allá por 2012 a concursantes, madres y situaciones del programa ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, uno de esos fenómenos que comenzaron a seguirse, de forma simultánea, por la televisión y por twitter al mismo tiempo.

¿Este será entonces un festival tróspido? “Pensamos en llamarlo así, pero nos gustaba que estuviese Hemato en el nombre. Creo que tenemos que crear un premio relacionado con eso”. Uno más: HematoFesti llega con un certamen para álbumes ilustrados, en colaboración con Triqueta Editora, que concederá al ganador un premio de 5.000 euros y la publicación en todas las lenguas del Estado. Además, se crea el premio de honor Leyenda del recreo -como aquellos comics infantiles que Hemato guionizaba y dibujaba Albert Monteys- que, en su primera edición, reconocerá la trayectoria de Manuel Bragado, “el gran editor de la literatura galega”, en palabras de Costas. Tanto a ella como a López los publicó por primera vez en esa lengua.

“Tiene una cualidad que no todo el mundo posee: siempre sabe cuál es su lugar”, subraya la escritora antes de señalar que Bragado, al igual que Hemato, también era docente. “Tanto Manolo como Miguel eran dos leyendas del recreo, así que empezar dándoselo a él era algo redondo”.

¿que ha dicho QUÉ?

Teníamos pendiente aquello de la música y la risa, que se va a sustanciar en dos grandes eventos. El primero, La HematoGala, el jueves 7. Será justo después de la charla de otro Premio Nacional, este de Comic: Paco Roca, el autor de Arrugas, El abismo del olvido o Los surcos del azar. La gala estará conducida por el cineasta Nacho Vigalondo y la poeta y cantante Lucía Aldao. Por el escenario pasarán Nus Cuevas, Amaral, Noel Ceballos, Laura Márquez, Joe Crepúsculo, PAVA y el podcast de La Ruina, con su flamante Premio Ondas bajo el brazo.

Al día siguiente, llegará al Teatro Salesianos Queremos Humor para repasar todas las facetas divulgadoras y humorísticas de El Hematocrítico. Allí se podrá ver una edición especial de Los Hermanos Podcast, el programa que Hemato realizaba con el periodista Noel Ceballos, y que esta vez tendrá como invitados a Nus Cuevas -que repite-, Berto Romero y Arturo González Campos.

Manuel Bartual será el encargado de hablar de la faceta que dio el apodo a López. El dibujante y podcaster -Biotopía, Santuario, Titania-, otro de los artistas que más exprimieron las posibilidades creativas de twitter, fue el primer editor de los libros de El Hematocrítico de Arte a través de su sello ¡Caramba!

Y, cuando acabe Bartual, será el turno de uno de los momentos más esperados: la aparición de Masa Enfurecida. La cuenta anónima emergió como uno de los grandes agitadores de la que podríamos considerar la edad dorada de twitter. Llegó a convertirse en un fenómeno pop. Bajo el lema “¿que ha dicho QUÉ?” la cuenta, quizá la mejor definición posible del concepto troll, jugaba constantemente desde la parodia con los límites del humor. Las teorías sobre quién estaba detrás se multiplicaron y Masa era la primera en fomentar los rumores. Uno de los más bizarros llegó incluso a señalar Ignacio Escolar, el director de elDiario.es -donde tuvimos a Hemato con una sección como infiltrado en internet-, quien admitía en un tuit que le hubiese gustado que fuese verdad...

Sólo tras el fallecimiento de López se extendió el convencimiento de que Hemato era la persona -o una de las personas- que estaban tras Masa. Sin embargo, en 2016, él mismo se lo había negado a El Español: “Pero sabe quiénes son. No lo dirá por respetar su confidencialidad. No seguía la cuenta: 'Me cargaba tanta política'- explica. 'No es mi estilo de humor'”.

“Nunca se dijo públicamente que él fuera Masa enfurecida”, incide Costas con una sonrisa antes de anunciar que en esa sesión “igual se revelan cositas”. Los maestros de ceremonias, de nuevo Ceballos, Vigalondo y, como tercer cómplice, John Tones. “Va a haber una gran sorpresa”, continúa igual de enigmática la escritora. Como sorpresas anuncia también el broche de la sesión, con dos clásicos de la escena musical viguesa como Amaro Ferreiro y Nico Pastoriza. ¿Qué hacen ellos en una gala de humor? Quizá haya que quedarse hasta el final para comprobarlo...

Libros vs videojuegos: la batalla que nunca existió

Los más pequeños siempre estuvieron presentes en la vida y la obra de Hemato, por eso se multiplican los talleres y las sesiones de cuentacuentos. Pero, pasados los dos eventos centrales, los niños se quedan con todo el protagonismo. El sábado 9 estará protagonizado por la jornada Queremos literatura infantil, que convivirá con el espacio Gaming abierto desde el primer día. Una metáfora perfecta de la adolescencia de Costas: un libro en una mano, un joystick en la otra.

“Queremos quitarle peso a los videojuegos, que están demonizados y sobre los que hay cierto malditismo”. Por eso, junto a otro nombre ilustre de la literatura infantil, Pedro Mañas -Anna Kadabra- ofrecerá una charla dirigida a familias bajo el título Reír y crear: con una Nintendo en las manos desde 1990.

Costas recuerda cómo escuchaba una y otra vez que el libro acabaría desapareciendo por culpa de los videojuegos mientras ella, lectora incansable, “jugaba todo lo que podía”. “Claro que pueden convivir; los videojuegos son cultura y tienen su parte lúdica, de emoción, diversión, entretenimiento... pero como también la tienen la literatura o la música”.

Toda una declaración de intenciones para una cita que tanto Costas como Vázquez esperan que llegue a ser “el punto de encuentro de la literatura infantil en España”, un lugar con invitados internacionales “donde escritores, ilustradores y editoras puedan reunirse y hacer cosas para niños... pero también sus cosas de trabajo”.

Con tantos frentes abiertos, parece que solo falta el cine, así que la pelota queda en el tejado de Vázquez, que no se cierra a nada: “En un futuro, tal vez se podrá abrir un poquito... porque, al final, todo es contar historias”. Y de eso, como de tantas otras cosas, El Hematocrítico sabía mucho. Todo un mundo.