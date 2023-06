El humo de los grandes incendios de Canadá llega a Galicia tras cruzar más de 5.000 kilómetros sobre el Atlántico

Na imaxe do satélite pódese distinguir, ademáis das nubes de tormenta sobre a Península e as brétemas costeiras do Cantábrico, unha banda entrando polo noroeste de #Galicia. Como vemos no modelo CAMS trátase de fume con orixe nos incendios de Canadá.

