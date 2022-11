Un joven denuncia una agresión de un portero de una discoteca de Santiago tras prohibirle bailar con otro hombre

Un joven ha presentado una denuncia ante la Policía por una agresión de personal de seguridad de una discoteca de Santiago de Compostela después de que uno de los porteros le dijese que no podía bailar con otro hombre. Según relata el joven en sus redes sociales, se encontraba de fiesta la pasada semana en la discoteca -Vanitas- con un grupo de amigos. En un momento en el que todos ellos estaban bailando él sacó al centro del grupo a uno de ellos y entonces fue cuando uno de los miembros de seguridad le dijo que no continuase. “Pregunté '¿Qué?' y solo me dijo 'Eso que tú estás haciendo' en un tono pesado, haciendo alusión a que no podía bailar con otro hombre”, expone en la publicación.

Asegura que en ese momento, molesto, fue a denunciar lo que había ocurrido ante el jefe de seguridad, al que le pidió que parase al trabajador. Su respuesta, continúa, fue reírse “sarcásticamente” y señalar que no podía hacer nada. Ante esta actitud, señala que se enfadó más y decidió irse del local, por lo que volvió a bajar a la zona de baile para recuperar su abrigo y despedirse de sus amigos. Allí se volvió a encontrar con el mismo miembro de seguridad y le dijo: “Ojalá te despidan por homofóbico”. Explica que inmediatamente se dirió a las escaleras para salir, pero este trabajador lo agarró por la espalda, lo sacó a la fuerza por la puerta trasera y lo puso contra la pared con las manos en el cuello.

Sus amigos, añade, trataron de ayudarle, pero solo uno de ellos pudo salir del local y recibió un golpe en la cara que alguien que también identifica como personal de seguridad de la discoteca. Cuando el otro hombre lo soltó, asegura que otro responsable de seguridad le dijo en actitud “amenazante” que se fuera antes de que empezaran a golpearlo. Asustado, se echó a correr y pidió ayuda a dos personas que se encontró por la calle, que lo acompañaron a su vivienda, relata. Fuentes policiales han confirmado la existencia de la denuncia.