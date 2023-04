Dos meses en huelga contra el exceso de horas extra en el súper con beneficios récord: conflicto en la logística de Lidl en Galicia

El conflicto se ha enquistado en el centro logístico de Lidl para el noroeste peninsular. Hace dos meses que los trabajadores de esta planta ubicada en Narón (A Coruña) secundan una huelga en protesta por lo que entienden incumplimiento del convenio colectivo y la sobrecarga de trabajo. “La dirección no se quiere sentar. No ha habido ningún acercamiento”, aseguran fuentes del comité de empresa. Esta asegura “ante todo respetar el derecho de los empleados y empleadas a manifestarse”, pero lo cierto es que el sindicato CIG ha llevado a la cadena de supermercados a juicio por vulnerar el derecho al paro de los trabajadores. Hasta la Xunta de Galicia ha intervenido y abierto un expediente sancionador a la compañía por hacer trabajar de más a siete operarios. Lidl es una de las cadenas de supermercados que más beneficios ha obtenido en España en unos tiempos en los que las cadenas de supermercados, debido sobre todo a la inflación en el precio de los alimentos, están obteniendo enormes beneficios.

Entre 2020 y 2022, las horas extra de miembros de la plantilla de Narón -unos 150 trabajadores- superaron las 80 anuales que marca la ley, asegura la parte sindical. Lidl, en comunicación con elDiario.es, no se ha manifestado sobre el particular, núcleo de las reclamaciones de los huelguistas. Se ha limitado a recordar que el convenio colectivo, el tercero de la firma en España, se firmó el año pasado y que “garantiza una subida salarial mínima del 18% en sus cuatro años de vigencia, que puede llegar hasta el 19% en función de la evolución del IPC”. Y califica a la CIG, que detenta la presidencia y la secretaría de la representación laboral en el almacén de logística que abastece a 53 tiendas en Galicia y parte de Asturias y León, “de sindicato minoritario”, aunque se refiere “a nivel nacional”. “Es un copia y pega que la empresa envía a todo el mundo”, replica la parte sindical, que aclara que no responde a los planteamientos de su protesta.

Esta añade además que el exceso de horas extra es solo uno de los problemas. “Se hacen jornadas diarias de más de nueve horas o el personal temporal hace horas complementarias voluntarias o festivos programados, lo que es ilegal”, asegura, “la empresa dice que lo que pedimos es imposible pero no siquiera se han sentado a hablar”. La Xunta de Galicia ha intervenido en la situación. La conselleira de Emprego, María Jesús Lorenzana, afirmó en sede parlamentaria que su departamento había intentado mediar “pero terminó sin acuerdo entre las partes”. También reveló que había abierto un expediente sancionador contra Lidl por causa precisamente de lo que denuncia el personal de Narón: las horas extra de más de siete asalariados de la planta de logística.

Récord de beneficios

Los trabajadores iniciaron así su huelga el pasado 14 de febrero. Pese a haber transcurrido dos meses, los supermercados gallegos, asturianos y leoneses a los que el almacén proporciona insumos no parecen desabastecidos. El comité señala la presencia de “esquiroles” desde las primeras semanas y dice que ahora la dirección de la compañía llena los estantes de los establecimientos desde los otros centros de logística de Lidl, en Euskadi y Madrid. La CIG ha denunciado la situación en los tribunales. El juicio por vulneración del derecho a huelga se celebró el 28 de marzo.

El último ejercicio computado por Lidl, 2021-2022, registró un récord de 192 millones de euros de beneficio en España, donde se instaló hace 25 años y tiene 650 súper y 11 plataformas logísticas. La auditora KPMG afeó a la cadena de distribución alimentaria de origen alemán la opacidad respecto de los salarios de su cúpula directiva.