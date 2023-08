La número dos del PP gallego considera “repudiable y reprochable” el beso de Rubiales

La secretaria xeral del PP de Galicia, Paula Prado, ha criticado el beso que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, le plantó a la jugadora de la selección española Jennifer Hermoso en plena celebración del título mundial. Se ha referido a lo ocurrido como algo “repudiable y reprochable”.

Rueda elige como número dos del PPdeG a una diputada a la que la trama 'Pokémon' alejó de la primera línea en 2014

Más

Prado ha dicho que habla en nombre del partido al que pertenece al asegurar que censuran ese beso que va contra la “decisión libre” de una mujer que no quería ser besada, informa Europa Press. La secretaria xeral de los populares gallegos señaló que vio los comentarios que Hermoso hizo tras lo ocurrido. En un directo en Instagram ya desde el vestuario, Hermoso manifiesta que a ella no le ha gustado. “Toda la repulsa si ella no quería ser besada”, insistió la número dos del PPdeG.

Rubiales replicó a las críticas inicialmente insultando a quienes las hacían y sosteniendo que había sido “un pico entre dos amigos” -aunque no hay situaciones similares en las celebraciones con los conjuntos masculinos- y fue arropado en sus declaraciones por la prensa deportiva. Este lunes ha señalado, en medio del incremento de las voces que le reprochan su actitud, que “seguramente” se equivocó.