La complicidad de la prensa deportiva con Rubiales: de la comparación con Casillas y Carbonero a las risas de Juanma Castaño

Un beso como el de Casillas a Carbonero. Un momento “efusivo”. Una broma. Buena parte de los medios deportivos españoles —y también generalistas— han tratado en términos positivos o restado importancia al beso que le dio el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la jugadora Jennifer Hermoso tras la victoria de la selección española en el Mundial. El comportamiento de Rubiales ha recibido la crítica del ministro de Deportes, Miquel Iceta, que le ha pedido que se disculpe y dé explicaciones, así como de la titular de Igualdad, que lo ha calificado como “violencia sexual”.

Una de las comparaciones más repetidas y que se ha podido leer en el diario Marca ha sido la del beso que le dio el portero Iker Casillas a la periodista Sara Carbonero durante el Mundial de Sudáfrica, aunque en ese caso ambos eran pareja, al contrario que Rubiales y Hermoso, que son el presidente de la Federación y una futbolista. En el periódico As otro de los titulares era “El beso en la boca de Rubiales a Jenni Hermoso en medio de la locura” y lo destacaban como “sin duda, una de las imágenes de la celebración”.

También se ha mencionado con frecuencia el adjetivo “efusivo” para el comportamiento del dirigente de la Federación de Fútbol que, no obstante, en otros momentos de efusividad por victorias de otros equipos no besó en la boca a ninguno de los futbolistas hombres.

El efusivo beso en la boca de Rubiales a Jenni Hermoso https://t.co/Woqn8iBatj — ABC.es (@abc_es) 20 de agosto de 2023

Una noticia de Antena 3 titulaba que el dirigente estaba “exultante” y hablaba de un “viaje a Ibiza y boda con Hermoso”. Rubiales fue a los vestuarios durante la celebración para decir a las jugadoras que les va a regalar un viaje a Ibiza y en ese momento 'bromeó', rodeando el hombro de Hermoso, con que allí se celebrará su “boda” con la jugadora.

El culmen ha sido una entrevista de Juanma Castaño en El Partidazo de COPE en la que el periodista deportivo ha dado la razón a Rubiales entre risas y ha reconocido que solo le preguntaba por su gesto porque, de no hacerlo, los oyentes pensarían que es “un gilipollas que no se atreve a preguntarle”. Castaño ha despedido al presidente de la Federación mandándole “un beso en la boca”, a lo que Rubiales ha respondido “otro, un piquito sin lengua”.

Antes, Rubiales había llamado “tontos del culo” a quienes han criticado el gesto y había dicho que estaba “contento” por la victoria, así que “con una amiga” lo celebró “dándole un pico” y con otro podría celebrarlo “dándole un abrazo y lo que haga falta...”. Pero lo cierto es que solo besó en la boca a la jugadora y no reaccionó así ante otras victorias de equipos masculinos.

🇪🇸 Luis Rubiales, en @partidazocope



😙 "Es un pico de dos amigos celebrando algo"



😡 "No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/racuNYW9rq — El Partidazo de COPE (@partidazocope) 20 de agosto de 2023

Estos enfoques en la prensa española contrastan con los titulares de los medios extranjeros. The Guardian titula, por ejemplo, que el comportamiento “desata la indignación” tras la final del Mundial. Por su parte, en L'Equipe lo describían como un “beso a la fuerza a una jugadora en la boca" y The New York Times recogía en su subtítulo que fue "un desagradable recordatorio del sexismo que ha plagado al fútbol femenino". En Político el enfoque es que España “arremete contra el responsable del fútbol que besó en los labios a una ganadora del Mundial”.

“Es una forma de violencia sexual y no podemos normalizarlo”

En un directo de Instagram en el que retransmitían la celebración en el vestuario se escucha decir a Hermoso, entre risas, que no le ha gustado el beso de Rubiales. “Eh, no me ha gustado. (…) ¿Pero qué hago yo? ¡Mírame a mí, mírame!”, dice. Posteriormente, en unas declaraciones facilitadas por la propia Federación de Fútbol que dirige Rubiales a EFE, la jugadora ha asegurado que fue “un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial”.

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, pidió este domingo no dar por hecho que dar un beso sin consentimiento es algo “que pasa”. “Es una forma de violencia sexual que sufrimos las mujeres de forma cotidiana y hasta ahora invisible, y que no podemos normalizar. Es tarea de toda la sociedad. El consentimiento en el centro. Solo sí es sí”, ha escrito en la red social X —antes Twitter— la ministra de Igualdad. El titular responsable de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha pedido a Rubiales que se disculpe y dé explicaciones por un comportamiento “inaceptable”.

En la misma línea se ha expresado Ione Belarra y ha sentenciado que la “violencia sexual contra las mujeres tiene que terminar”. “Lo que todas pensamos, si hacen eso con toda España mirando, qué no harán en privado. La violencia sexual contra las mujeres tiene que terminar”, ha escrito. A estas críticas se han unido otros cargos públicos como el presidente de Asturias, Adrián Barbón, la diputada socialista Adriana Lastra o la portavoz de Sumar Marta Lois.