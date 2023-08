Rubiales llama “gilipollas” a quienes critican su beso en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso

El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha llamado “gilipollas” y “tontos del culo” a quienes han criticado la falta de consentimiento en el beso que dio a la jugadora Jennifer Hermoso tras la victoria de la selección española en el Mundial. El dirigente de la Federación abrazó a la futbolista durante la celebración y, a continuación, le cogió el rostro con las manos y la besó en los labios, un gesto que la ministra de Igualdad, Irene Montero, entre otros cargos públicos, han calificado de “violencia sexual” y comportamiento machista.

El dirigente de la Federación ha replicado en una entrevista de Juanma Castaño en COPE que fue “un pico de dos amigos celebrando algo” y quienes han criticado la ausencia de consentimiento de la futbolista son “pringaos que no saben ver lo positivo”. Rubiales ha defendido que no hay que hacer caso “de los idiotas y de los estúpidos” y ha dicho que, con todo lo que él ha pasado, “más gilipolleces y tontos del culo, no”.

El periodista deportivo Juanma Castaño ha respondido que piensa “lo mismo” y ha bromeado, entre risas, que “como respuesta no está mal”.

🇪🇸 Luis Rubiales, en @partidazocope



😙 "Es un pico de dos amigos celebrando algo"



😡 "No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/racuNYW9rq — El Partidazo de COPE (@partidazocope) 20 de agosto de 2023

El director de El Partidazo de COPE ha incidido en que “hay más tontos que ventanas” para darle la razón al presidente de la Federación de Fútbol. “Pero no le hagamos caso a los tontos (...) Que viva España, que tenemos a las mejores del mundo, y es de eso de lo que hay que hablar. Estoy contento de que con una amiga lo celebre dándole un pico y con otro dándole un abrazo y lo que haga falta....”, ha reiterado Rubiales, a lo que Castaño ha respondido que tiene la misma opinión pero que, si no le hubiese preguntado, le hubiesen llamado “gilipollas” por no atreverse. “Pues ya está, tú no eres gilipollas pero quienes dicen eso sí”, ha zanjado.

El periodista deportivo se ha despedido mandándole “un beso en la boca” al presidente de la Federación de Fútbol. Él ha contestado: “otro, un piquito sin lengua”.

“Es una forma de violencia sexual y no podemos normalizarlo”

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, pidió este domingo no dar por hecho que dar un beso sin consentimiento es algo “que pasa”. “Es una forma de violencia sexual que sufrimos las mujeres de forma cotidiana y hasta ahora invisible, y que no podemos normalizar. Es tarea de toda la sociedad. El consentimiento en el centro. Solo sí es sí”, ha escrito en la red social X —antes Twitter— la ministra de Igualdad.

En la misma línea y compartiendo este último texto se ha expresado Ione Belarra y ha sentenciado que la “violencia sexual contra las mujeres tiene que terminar”. “Lo que todas pensamos, si hacen eso con toda España mirando, qué no harán en privado. La violencia sexual contra las mujeres tiene que terminar”, ha escrito. A estas críticas se han unido otros cargos públicos como el presidente de Asturias, Adrián Barbón, la diputada socialista Adriana Lastra o la portavoz de Sumar Marta Lois.