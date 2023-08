La vicepresidenta primera del Gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha pedido este lunes la dimisión del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso en la boca que dio el domingo el máximo responsable del organismo deportivo a la jugadora Jennifer Hermoso, tras el triunfo de la selección española en el mundial de fútbol.

Además, las ministras en funciones de Igualdad, Irene Montero, y de Derechos Sociales y Agenda 2023, Ione Belarra, se han sumado a las críticas por el beso y han tachado el gesto de “violencia sexual”, mientras el titular responsable de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha pedido a Rubiales que se disculpe y dé explicaciones por un comportamiento “inaceptable”.

El dirigente de la Federación abrazó a la futbolista durante la celebración por su victoria en el Mundial y, a continuación, le cogió el rostro con las manos y la besó en los labios. A última hora de la tarde del lunes, tras verse con el rey con motivo de las negociaciones de la investidura, Yolanda Díaz ha expresado su “condena más rotunda” ante el gesto de Rubiales. “Pedimos la dimisión del señor que ha vejado y agredido a una mujer. Pedimos que se activen los protocolos que operan en la propia federación”, ha remarcado.

Horas antes, el responsable de Deporte del Gobierno en funciones, Miquel Iceta, respondía con las siguientes palabras en una entrevista en Radio Nacional: “Me parece inaceptable. Ayer vivimos un acontecimiento deportivo pero también vivimos un momento de igualdad, de derechos y respeto a las mujeres. Todos hemos de ser especialmente cuidadosos en nuestras actitudes y nuestras acciones. Creo que es inaceptable besar en los labios a una jugadora para felicitarla”.

Preguntado por si Rubiales debería continuar en su cargo, Iceta ha contestado que lo primero que debe hacer es “dar explicaciones y presentar excusas”. “Es verdad que el momento que se vivió fue especial y de muchas emociones, pero precisamente quienes tenemos responsabilidades públicas hemos de ser extremadamente cuidadosos (...) Hay que evitar cualquier circunstancia que pueda interpretarse en clave de prevalencia. Me gustaría escuchar las explicaciones y que pida excusas porque probablemente cuando vea las imágenes se dará cuenta de algo que quizá en el momento no tuvo presente”, ha declarado Iceta. Por el momento, las explicaciones del dirigente de la Federación de Fútbol han sido defender que fue “un pico de dos amigos celebrando algo” y ha llamado “tontos del culo” a quienes lo han criticado.

La ministra de Igualdad ha pedido que no se dé por hecho que dar un beso sin consentimiento es algo “que pasa”. “Es una forma de violencia sexual que sufrimos las mujeres de forma cotidiana y hasta ahora invisible, y que no podemos normalizar. Es tarea de toda la sociedad. El consentimiento en el centro. Solo sí es sí”, ha escrito en la red social X —antes Twitter— Irene Montero.

En la misma línea y compartiendo este último texto se ha expresado Belarra y ha sentenciado que la “violencia sexual contra las mujeres tiene que terminar”. “Lo que todas pensamos, si hacen eso con toda España mirando, qué no harán en privado. La violencia sexual contra las mujeres tiene que terminar. Un abrazo a las CampeonAs!”, ha escrito.

La diputada socialista Adriana Lastra también ha pedido que no se reste importancia a lo ocurrido y no se le rían las gracias “a la gentuza que se cree con derecho a magrear a las mujeres”. El presidente de Asturias, Adrián Barbón, se ha unido a las figuras públicas que han criticado el machismo del gesto y ha insistido en que “no hay justificación posible para un beso no deseado”. “Es una absoluta falta de respeto y un abuso que ni el momento, ni la euforia, ni la alegría justifica”, ha escrito Barbón. La portavoz de Sumar, Marta Lois, ha pedido la dimisión de Rubiales por un “comportamiento sexista intolerable”. Lo mismo ha exigido Anna Caula, secretaria general de la Conselleria de Deporte de la Generalitat.

Lo de Rubiales no es una anécdota, es puro machismo. No le quitéis importancia, no lo comparéis con Iker y Sara, no le riáis la gracia a esta gentuza que se cree con derecho a magrear a las mujeres.

No hay justificación posible para un beso no deseado.

La reacción posterior

En un directo de Instagram en el que retransmitían la celebración en el vestuario se escucha decir a Hermoso, entre risas, que no le ha gustado el beso de Rubiales. “Eh, no me ha gustado. (…) ¿Pero qué hago yo? ¡Mírame a mí, mírame!”, dice. En otro momento se oye a Rubiales decir que va a regalar un viaje a Ibiza a toda la plantilla y bromea con que allí se celebrará su “boda” con la jugadora.

Posteriormente, en unas declaraciones facilitadas por la propia Federación de Fútbol que dirige Rubiales a EFE, la jugadora ha asegurado que fue “un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial”. “El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento”, señala la futbolista en esas declaraciones.

Rubiales llama “gilipollas” a quienes critican su comportamiento

El presidente de la Federación Española de Fútbol ha respondido a las críticas a su comportamiento llamando “gilipollas” y “tontos del culo” a quienes han criticado la falta de consentimiento en su beso a la futbolista.

El dirigente de la Federación ha replicado en una entrevista de Juanma Castaño en COPE que fue “un pico de dos amigos celebrando algo” y quienes han reprochado el gesto son “pringaos que no saben ver lo positivo”. “Que viva España, que tenemos a las mejores del mundo, y es de eso de lo que hay que hablar. Estoy contento de que con una amiga lo celebre dándole un pico y con otro dándole un abrazo y lo que haga falta....”, ha afirmado Rubiales.