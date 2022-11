La oposición arremete contra la Xunta de Galicia por el colapso de la Atención Primaria

La caída de brazos de la Xunta de Galicia, que este jueves se resignó por boca de su presidente a la sobrecarga de pacientes, extensos tiempos de espera para cada cita y falta de médicos en la Atención Primaria, ha hecho reaccionar a la oposición. El BNG ha exigido la comparecencia urgente de Alfonso Rueda en el Parlamento “para que dé cuenta del desastre que está poniendo en marcha en la sanidad pública”. El Partido Socialista comparte diagnóstico y anuncia “oposición frontal y contundente”. Mientras, la plataforma SOS Sanida Pública convoca movilizaciones el 30 de noviembre. Sindicatos, organizaciones gremiales y de pacientes hablan desde hace meses de colapso del servicio.

Los agujeros de la gestión de Feijóo en Galicia: las cajas, Pemex y la sanidad pública

Saber más

Fue Rueda quien, este jueves al término de la reunión semanal de su gabinete, admitió que no van a hacer nada más que desviar responsabilidades hacia el Gobierno central. Preguntado por los puntos de atención continuada (PAC) atendidos por personal de enfermería, el mandatario respondió con un resignado “es mejor que ni siquiera tener eso”. Soluciones no aportó ninguna, más allá de denunciar falta de médicos y achacarlo al Ejecutivo de Sánchez. Sin embargo, la última convocatoria de plazas MIR de la Xunta no cubrió todas las plazas. Sindicatos y asociaciones gremiales culpan de ello a las condiciones laborales ofertadas por el Servizo Galego de Saúde (Sergas).

Ayuso y el deterioro sanitario en Galicia

Así las cosas, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, criticó al presidente gallego por ir “de ocurrencia en ocurrencia” y “poner en riesgo la salud de los gallegos y gallegas”. Pontón se extendió y encuadró las políticas de Rueda en 13 años “que lleva el PP trabajando para demoler la sanida pública”. El secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, habló en la misma línea y añadió un factor a la ecuación crítica, el de Isabel Díaz Ayuso: “[La presidenta de la Comunidad de Madrid] marca la agenda del deterioro sanitario en Galicia, como antes hizo con la rebaja fiscal a los millonarios”.

Formoso acusó a la Xunta de convertir el Sergas en un “Amazon Sanitario Gallego en el que prima la precariedad laboral, sin contacto con el cliente, y haciendo negocio”. Y se refirió a “una agenda oculta” para privatizar la sanidad que “conduce a situaciones límite” a los PAC, “donde no hay médicos, pediatras ni personal de enfermería, algo que sucede en el área sanitaria de O Salnés”.

Manifestaciones en defensa de la medicina de familia

La plataforma SOS Sanidade Pública, que estuvo detrás de las mayores movilizaciones contra las decisiones en la materia de Alberto Núñez Feijóo, también se ha sumada a la oleada crítica y llama a secundar manifestaciones “para salvar y fortalecer la Atención Primaria” el 30 de noviembre en distintas localidades. “Se encuentra amenzada por las políticas de recortes y desmantelamiento” de la Consellería de Sanidade, afirma la entidad en un comunicado.