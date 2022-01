El pleno de Santiago reprueba al alcalde por los retrasos en las obras de un barrio en pleno Camino

Los reiterados retrasos en las obras del barrio de Concheiros, en Santiago de Compostela, le han valido al alcalde de la ciudad, el socialista Xosé Sánchez Bugallo, la reprobación del pleno municipal. Las reformas, en pleno Camiño de Santiago, comenzaron a finales del verano de 2020 y debían estar finalizadas en junio del pasado año. Todavía no lo están. Ni siquiera está muy claro si hay alguna fecha estimada para que lo estén.

Los grupos de la oposición -PP, Compostela Aberta y BNG- sacaron adelante la moción de reprobación, propuesta por los nacionalistas. Solo el PSdeG, que gobierna sin mayoría absoluta, apoyó al regidor. Este tomó la palabra durante el debate de la iniciativa en el segundo turno de intervenciones para defender la gestión de su gobierno de las obras y echar balones fuera. La responsabilidad es de la empresa encargada de los trabajos y del anterior ejecutivo, de Compostela Aberta.

"Si no fuese por este gobierno, esa obra no estaría hecha", aseveró el alcalde, que ha incidido en que la Xunta "estaba dispuesta" a no ejecutar el proyecto, en el que "se introdujeron cambios que no figuraban" en el original y "mejoras a petición de los vecinos". En realidad, la obra no está aún hecha. El 22 de enero venció el último plazo de entrega acordado.

Para la oposición, la gestión de las obras, iniciadas a finales del verano de 2020 con un período de ejecución de nueve meses, es el problema. Ante el primer incumplimiento de la empresa, el ejecutivo local concedió una prórroga hasta noviembre y una segunda que venció el pasado sábado con las obras lejos de estar concluidas. La empresa, expedientada ahora por el ayuntamiento, ha solicitado una nueva ampliación por 49 días.

Durante la defensa de la moción, la portavoz del BNG, Goretti Sanmartín, ha incidido en que grupos de la oposición y vecinos de la zona permanecen "asombrado" ante "el juego de la confusión" que, dice, practicó el gobierno local desde el pasado verano "negando que iba a haber retrasos cuando eran evidentes". La edil del PP María Antón ha acusado al gobierno de "enrocarse en su altanería" ante una gestión que considera carente de "transparencia" en la que han estado "engañando a los vecinos desde el mes de septiembre". El concejal de Compostela Aberta Jorge Duarte, responsable del área de obras durante el pasado mandato, en el que se configuró el proyecto inicial, remarcó que lo acontecido con la remodelación de Concheiros es la muestra de que el edil de Obras, Javier Fernández, "no está capacitado" para el cargo.