La alcaldesa de Boimorto resiste en el puesto y reta al PP gallego, que la suspende de militancia

María Jesús Novo se aferra a la Alcaldía de Boimorto (A Coruña). Fuentes del PP gallego, formación a la que pertenece, señalan a elDiario.es que la regidora insiste en que su ética no está comprometida tras haberse vacunado contra la COVID-19 pese a no tener relación con la atención sanitaria. El partido, no obstante, le ha abierto un expediente disciplinario y la ha suspendido de militancia de forma cautelar.

La alcaldesa reconoció a elDiario.es que recibió la vacuna en la residencia de mayores del municipio. Alega que es la jefa de personal del centro y que, de no habérsela puesto, la vacuna se tendría que haber tirado. Novo, que tiene dedicación exclusiva en el Ayuntamiento, aseguró que tiene una "relación laboral" con el geriátrico porque va "todos los días" por allí.

Tras conocerse que se ha vacunado, solo 24 horas después de que el presidente de la Xunta y líder del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, dijese en el Parlamento que ningún alcalde de su partido había recibido el fármaco sin corresponderle, la oposición pidió explicaciones y reclamó que se tomasen medidas.

Novo, con la que esta redacción ha tratado de ponerse en contacto en la jornada de hoy viernes sin éxito, no ha mostrado intención de presentar su renuncia. Fuentes del consistorio de Boimorto aseguran que la alcaldesa comentó esta mañana a sus compañeros de corporación que está tranquila y no va a dimitir.