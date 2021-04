El Consejo de Europa vuelve a llamar la atención sobre la situación del gallego en la educación: sigue habiendo restricciones a su uso

El Consejo de Europa ha publicado un informe en el que vuelve a llamar la atención sobre las dificultades para usar el gallego en ámbitos como la justicia, la administración o la enseñanza. Los expertos concluyen que sigue habiendo trabas para este idioma en la educación y que el marco legal actual es "contrario" a los compromisos que asumió España al firmar la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias.

En el documento, que es una evaluación de la implementación de las recomendaciones hechas a España hace dos años y medio, el comité de expertos hace referencia a un punto específico de este tratado que establece que debe ofrecerse una educación en la que el gallego sea el medio de instrucción. Es importante, señala el informe, proporcionar un nivel suficiente de formación en el idioma en toda la etapa educativa. "No todas las limitaciones a la enseñanza en gallego han sido eliminadas", concluye.

La información recibida sobre el uso del gallego "sugiere" que la distribución de las lenguas entre las asignaturas no es equitativa y que en los centros en los que se ha introducido la enseñanza en inglés el porcentaje del idioma gallego baja hasta el 33%. En preescolar, está presente "solo en una parte", añade el texto, que detecta "oposición pública" a que se siga implementando el decreto del plurilingüismo de la Xunta, aprobado en 2010. El material didáctico en gallego es "insuficiente". El informe cita las cifras del Instituto Galego de Estatística (IGE) para señalar que, como resultado, el 23,9% de los menores de 15 años no saben expresarse en este idioma y lanza una advertencia: "Esta tendencia podría llevar a un incremento sostenido de quienes no saben hablar gallego en absoluto".

El informe insiste en su recomendación de que se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial para que se pueda utilizar el gallego en los procedimientos. Sobre la promoción del gallego en las zonas de Asturias y Castilla y León en las que está presente, el comité de expertos indica que no ha recibido información suficiente para poder evaluar si ha habido avances.

A Mesa pola Normalización Lingüística ha reclamado a la Xunta y al Estado que dialoguen sobre el gallego y que cumplan con las recomendaciones hechas por el Consejo de Europa.