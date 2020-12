El partido de Errejón se rompe en Galicia por la disputa de las siglas

El partido que lidera Íñigo Errejón, Más País, se ha roto en Galicia. El jueves, 17 de diciembre, se registró su sucursal gallega, Máis Galicia, como partido en el Ministerio del Interior. Los responsables fueron candidatos en las elecciones generales de 2019, pero el movimiento no fue comunicado a la matriz ni contaba con su aprobación, confirmaron a elDiario.es fuentes de la dirección estatal. Ahora, integrantes de la formación en Galicia que dicen que desconocían que se iba a dar ese paso reclaman el "cese inmediato" de los actuales gestores en la comunidad por actuar "a espaldas de la dirección estatal y la militancia".

Este grupo reclama que se convoque en Galicia "un proceso constituyente que se aleje, a la mayor brevedad, del secuestro de siglas y maniobras personalistas". "Las posibilidades para el cambio político en Galicia no pueden ni deben nacer de las ambiciones personales desmedidas ni de los intereses individuales", insisten y piden a la dirección estatal "no tolerar unas decisiones viciadas que se alejan de los resortes democráticos".

No es la primera vez que afloran las críticas entre los integrantes de Más País en Galicia. En septiembre, un grupo de inscritos firmaron un comunicado en el que criticaban la actuación del grupo gestor, que consideraban que no había cumplido con las tareas organizativas para "empezar a trabajar de una manera plural, inclusiva, abierta y participativa". Censuraban lo que calificaban de "silencio y ocultismo". Este escrito fue firmado por 25 personas, entre ellas también candidatos en las elecciones generales del año pasado, y dos colectivos. Se cerraba con la expresión #DesbloqueandoMáisGalicia.

Tras conocer el registro de Máis Galicia, manifestaron su "asombro" y apuntaron que "la última información" que tenían era que el proceso para elegir cargos se iba a hacer a través de unas primarias abiertas.

Como representantes legales de Máis Galicia figuran Olga Dourado, Daniel Liceras, Bieito Cambeiro, Ruth Vallejo y Eduardo Alfonso Ortiz. Los cinco fueron en las listas de Más País a las elecciones generales de 2019, las únicas en las que se presentó por Galicia. Entonces, Carolina Bescansa encabezó la lista por A Coruña y Liceras lo hizo por Pontevedra. Los resultados no acompañaron, y Más País no obtuvo representación por Galicia. En la siguiente cita electoral, las autonómicas del pasado 12 de julio, la formación no se presentó.