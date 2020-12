Candidatos de Errejón en las últimas elecciones generales registran por su cuenta la marca de Máis Galicia

La sucursal gallega de Más País, el proyecto político con el que Íñigo Errejón se escindió de Podemos, nace sin el permiso de la matriz. Así lo confirman a elDiario.es fuentes de la dirección estatal del partido, sorprendidas por la noticia de que el pasado 17 de diciembre se haya registrado el partido Máis Galicia en el Ministerio de Interior. Los cinco representantes legales del mismo fueron, sin embargo, candidatos de Errejón al Congreso por las circunscripciones gallegas el pasado año.

Se trata de Olga Dourado, Daniel Liceras, Bieito Cambeiro Ruth Vallejo y Eduardo Alfonso Ortiz. Todos formaron parte de las listas de Más País a las elecciones generales de 2019, las únicas en las que se presentó por Galicia. Entonces encabezó la lista por A Coruña Carolina Bescansa, como Errejón fundadora de Podemos y que también había roto con la organización. Recibió el apoyo de Carmen Santos, ex secretaria general de la formación morada en A Coruña y entonces diputada de En Marea. Pero los resultados no acompañaron, y Más País no obtuvo representación por Galicia.

La organización de Errejón decidió no ir a las elecciones gallegas, inicialmente convocadas para abril de 2020 y restrasadas al 12 de julio a causa de la pandemia. Entonces Podemos, integrante junto a Esquerda Unida y la Anova-Irmandade Nacionalista de Xosé Manuel Beiras de Galicia en Común, no logró escaños y desapareció del Parlamento gallego. Cinco meses después, una “coordinadora provisional de la plataforma de opinión Máis Galicia” anuncia que se convierte “en el lugar de encuentro de los votantes y simpatizantes de Más País en Galicia” e “invita a participar a toda personas progresista descontenta con las actuales formaciones que se dicen progresistas en nuestra comunidad”.

Esta comunicación se produjo el mismo día en que se registró oficialmente Máis Galicia y sus “denominaciónes múltiples, la partícula Máis junto al nombre o entidad de referencia”. La próxima cita electoral en Galicia será municipal, en 2023. En todo caso, desde la dirección de Más País aseguran que “ni se ha producido reunión y discusión en Galicia” al respecto, ni desde la comunidad han consultado “con estatal”.