Galicia aísla a 70.000 personas por el brote de A Mariña, en Lugo, a una semana de las elecciones

La Xunta de Galicia cierra durante cinco días los accesos a la costa de Lugo debido al rebrote de coronavirus en la comarca. El foco, según los últimos datos de la Consellería de Sanidade, afecta a 99 personas y se le ha realizado la prueba a más de 2.000 personas que deben permanecer confinadas diez días por haber tenido contacto con personas positivas. Las medidas de restricción de entrada y salida de la comarca comenzarán esta medianoche y también afectarán a los aforos y horarios de los locales de hostelería y restauración, entre otras actividades.

La limitación de acceso y salida afecta al área sanitaria de A Mariña, compuesta por 14 municipios y con cerca de 70.000 habitantes, y no afectará a quien se desplace por motivos laborales o para circulaciones de tránsito que no comiencen o acaben en uno de estos 14 municipios. Estas medidas se producen a siete días de las elecciones autonómicas previstas para el 12 de julio, por lo que terminarán con el fin de la campaña electoral a dos días de los comicios. La Xunta de Galicia no aclara como se garantizará el derecho al voto de las personas que se encuentren confinadas en ese día e indica que seguirá indicaciones de la Junta Electoral. El conselleiro de Sanidade del Gobierno gallego aclaró esta mañana que las personas que estén en cuarenta después de haber dado negativo en la prueba PCR sí podrán acudir a votar porque es "un derecho fundamental de la democracia". "Se va con mascarilla, se vota y se vuelve para casa", indicó. Una personas que haya desarrollado la enfermedad, sin embargo, no podrá ir a un colegio electoral y se desconoce cómo se garantizará su derecho al voto.

El presidente de la Xunta y candidato a la reelección por el PP, Alberto Núñez Feijóo, había asegurado este domingo que no le va a temblar el pulso para "tomar todas las decisiones necesarias" en referencia a los casos de rebrotes. Un día antes, en una entrevista publicada por El Progreso de Lugo, el titular de la Xunta admitía que el Gobierno gallego no tiene establecido cuándo un rebrote conllevará dar un paso atrás en la desescalda y aseguraba que el de A Mariña estaba "localizado y controlado". "Cuando hay que cerrar es cuando el brote es generalizado, cuando afecta a fábricas, a lugares de ocio o a organizaciones grandes", afirmaba. La decisión de la Xunta se produce un día después de que la Generalitat ordenase el confinamiento de 210.000 en la comarca en que Lleida es la capital.

Los datos de casos activos en la comunidad que facilita el Servizo Galego de Saúde indica que, a día de hoy, hay 258 personas contagiadas de las que 117 se concentran en la provincia de Lugo.