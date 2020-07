¿Qué limitaciones hay en A Mariña?: Mascarilla obligatoria siempre, grupos hasta de 10 personas y bares al 50%

El cierre de 14 municipios de A Mariña lucense debido al brote de coronavirus, que afecta a 99 personas a día de hoy, supone no solo una restricción para la entrada y salida de esta comarca, sino que conllevará también limitaciones en otras actividades, sobre todo las relacionadas con el tiempo de ocio. La Consellería de Sanidad sitúa el origen del rebrote en varios bares de el puerto de Burela, uno de los municipios más poblados de la zona. ¿Cuáles son las limitaciones que impone la Xunta para los próximos cinco días?

Galicia aísla a 70.000 personas por el brote de A Mariña, en Lugo, a una semana de las elecciones

Movilidad

La restricción principal es la movilidad, que queda limitada al distrito sanitario hasta el próximo viernes. Se podrá circular con libertad dentro de los 14 municipios que lo componen. Sin embargo, el Gobierno gallego recomienda a la población que no abandone su ayuntamiento. Quedan fuera de estas limitaciones los movimientos por motivos laborales, el retorno al domicilio habitual, los desplazamientos para el cuidado de mayores, menores, dependientes o personas vulnerables o los de fuerza mayor o necesidad. También se autoriza la circulación que sea de tránsito por la comarca y que ni tenga como origen ni como fin un ayuntamiento de los confinados. Por lo tanto, se podrá circular por la autovía del Cantábrico entra en Galicia precisamente por A Mariña. También se podría acceder o salir si el confinamiento se prolonga a la jornada electoral.

Las personas que se encuentren de vacaciones en esta zona costera podrán salir antes de las 00.00 horas del día 6 de julio o deberán esperar los cinco días de cierre para regresar a sus domicilios.

La Xunta ha solicitado a la Delegación del Gobierno la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para el control del perímetro, así como de las policías locales a los municipios.

Aforos y uso de mascarillas

El uso de mascarillas será obligatorio, también en espacios al aire libre como playas o piscinas, y, especialmente, en el sector de la hostelería. Solo podrá dejar de utilizarse cuando esté contraindicada por motivos médicos. Como norma general, los aforos de todas las actividades se reducen a la mitad de su capacidad legal.

La ocupación de bares y centros de ocio se reduce al 50%, también en las terrazas, y se prohibe el uso de las barras. Deberán cumplir "escrupulosamente" los horarios de apertura y cierre, que será a medianoche. Los locales de ocio nocturno, que ya no abrieron el día 1 como en el resto de la comunidad, continuarán con las puertas cerradas.

También vuelve el límite para los grupos de personas, que no poderán superar los diez miembros si son personas que no viven juntas. En general, no podrán realizarse actividades con más de 60 personas en espacios cerrados y de 150 al aire libre. Para el resto de la comunidad el límite en el interior es de 300 personas y 1.000 o 2.000 al aire libre, según las situaciones.

Para velatorios y cortejos fúnebres también hay limitaciones: 25 al aire libre y 10 en espacios cerrados. Los actos de culto no se podrán realizar en el exterior y en el interior deberán respetar el límite del 50%. El aforo de las playas y parques infantiles vuelve a los cuatro metros cuadrados por persona y el deporte no federado queda limitado a diez participantes.

Las pruebas de selectividad que están previstas esta semana en Viveiro se mantienen y el alumnado podrá realizar los exámenes sin mascarilla mientras permanezcan en sus asientos.

Votación

Las personas que han dado negativo en prueba PCR pero que han estado en contacto con diagnosticadas deben permanecer 10 días en cuarentena. El consellerio de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, afirmó que estas personas podrán ir a votar el 12 de julio porque es "un derecho fundamental de la democracia". "Se va con mascarilla, se vota y se vuelve para casa", indicó. Una personas que haya dado positivo, sin embargo, no podrá ir a votar y se desconoce cómo se garantizará su derecho al voto.

Evaluación diaria

La Xunta ha establecido un aislamento para A Mariña de, en principio, cinco días, que se irá evaluación de forma diaria "para que las restricciones se prolonguen el menor tiempo posible". Los ayuntamientos afectados son Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro y Xove, que suman una población cercana a las 70.000 personas.