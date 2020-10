La Xunta oculta el nombre de las empresas y los 108 proyectos que promueve para los fondos europeos de reconstrucción

La Xunta oculta los proyectos que ha seleccionado para competir por los fondos europeos que llegarán a España para reactivar la economía tras la pandemia. El Gobierno gallego afirma que tiene 108 planes escogidos pero que no los hará públicos hasta que se conozcan los criterios de la Comisión Europea y del Gobierno español para decidir en base a qué se seleccionan los proyectos que deberán tirar de la economía en los próximos años. Una pauta que aún no se ha fijado por parte de ninguna de las dos instituciones y que, según Feijóo no se espera que estén listos hasta finales de este año.

Se trata de proyectos impulsados por un número indefinido de empresas que tampoco se han dado a conocer y que han sido seleccionadas por la Xunta en una comisión interdepartamental interna, según explicó esta mañana el presidente de la Xunta tras la reunión de la Conferencia de Presidentes. Durante esa reunión, presidida por Pedro Sánchez, se han comenzado a tratar los criterios de reparto. Preguntado por cuándo dará a conocer los nombres de las empresas y los proyectos beneficiarios de estos millones -que la Xunta estima en más de 9.400, entre fondos de la UE y aportados por las compañías-, el presidente gallego ha ofrecido pocos detalles: "Espero que en las próximas semanas podamos concretar a qué proyectos nos referimos", ha asegurado el jefe del Gobierno gallego.

Pese a la falta de información sobre quién y dónde gestionará buena parte de los millones que Galicia reciba para su reactivación económica a través de la fórmula de colaboración público-privada, el jefe del Ejecutivo gallego apuntó algunos ejemplos de proyectos, como la producción de fibras para el sector textil con madera o una planta de energía que utilice los residuos procedentes del sector primario. Nada se sabe de qué empresas las llevarán a cabo, pero Feijóo asegura que se podrán modificar para que encajen en los criterios de los fondos. A estos planes se les podrán sumar otros que están siendo evaluados por la Xunta.

En el Gobierno gallego preocupa el sistema de reparto que se seguirá para transferir a las comunidades el dinero que llegue de Europa. "Necesitamos conocerlo", apremió Feijóo, que rechazó un sistema de reparto por cuotas, por población o "por criterios partidarios". El presidente gallego quiere que las ayudas tengan en cuenta la "situación objetiva de cada territorio y su necesidad de reformas estructurales". Es decir, que se realice una discriminación positiva que tenga en cuenta factores como dispersión de la población, la demografía, la transición industrial, el porcentaje de población rural y tener un nivel de renta per cápita por debajo de la media europea.