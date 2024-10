El PP se arroga el control de la comisión que investigará los contratos de la Xunta de Feijóo con la empresa de su hermana

De puertas para afuera, el Partido Popular insiste en que está “absolutamente tranquilo” ante la comisión de investigación que, en el Parlamento de Galicia, investigará los contratos de la Xunta con empresas vinculadas a cargos de la derecha. Como Eulen, donde es alta directiva la hermana de Alberto Núñez Feijóo. Pero esa tranquilidad no le basta y este viernes, en la constitución del órgano, se ha arrogado su control: lo presidirá la diputada del PP Elena Candia y lo vicepresidirá su compañera de filas Carmen Pomar. El nacionalista Luís Bará, pese a pertenecer a la fuerza que impulsó la iniciativa, el BNG, quedará como secretario.

“Lamentamos que no presida la comisión la fuerza que la impulsa”, dijo al finalizar la sesión Ana Pontón, líder del Bloque, “si el PP estuviese tan tranquilo, no estaría tan preocupado por atar la mayoría en la mesa”. Según el reglamento de la Cámara gallega, es necesario reunir un tercio de los escaños -25 de 75- para formar una comisión de investigación. Y solo puede hacerse una vez por legislatura. “Contó inicialmente con el veto del PP”, recordó Pontón, “pero gracias los 25 diputados del BNG puede constituirse”. Poner transparencia en donde el PP ofrece “total opacidad” es, añadió, el objetivo de su formación en los trabajos del órgano, quien se refirió no solo a los contratos de compañías relacionadas con familiares de miembros relevantes del PP, sino también al sobrecoste del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Este centro le supuso a las arcas públicas, según un informe del Consello de Contas, 475 millones de euros más debido al sistema de financiación privado en el que se empeñó el entonces presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo. “Son dinero de todas las gallegas y gallegos que se podía haber dedicado a las necesidades de nuestra sanidad pública”, dijo Pontón. El portavoz del PSdeG, partido cuyos nueve parlamentarios apoyaron desde el principio al Bloque para conformar el órgano parlamentario, coincidió con la nacionalista, mencionó el desfase presupuestario del Cunqueiro y los contratos durante la pandemia “con empresas vinculadas con familiares de cargos próximos al PP” y pidió una investigación “transparente y exhaustiva”.

Pontón y Besteiro reclamaron además la presencia en la comisión del Parlamento de Galicia de Núñez Feijóo y del actual presidente -durante años segundo de Feijóo en la Xunta. “Deben comparecer porque, como máximos responsables políticos, tienen mucho que explicar sobre las decisiones tomadas”, señaló el socialista, “y no podemos dejar que los que estaban en la cúspide de la pirámide eludan su responsabilidad”. El Partido Popular no ha aclarado si permitirá que los dos últimos jefes del ejecutivo gallego ofrezcan las explicaciones que demanda la oposición.